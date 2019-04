Reviva Cultura movimenta Praça Ary Coelho neste sábado

A partir das 9 horas deste sábado (12) , a Prefeitura Municipal de Campo Grande por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), promove a primeira edição de 2019 do Reviva Cultura, na Praça Ary Coelho. A estrutura do projeto ficará no espaço das 9 horas até às 14 horas.

Com o intuito de promover a cultura na área central, bem como movimentar o comércio do entorno, o projeto contará com uma programação robusta, que incluir música, danças, performance circense, feira de adoção de animais, ação social como corte de cabelo, balcão de emprego e atendimento ao consumidor.

Nesta edição também serão sorteados 70 ingressos para a Copa Truck. Haverá também exposição e venda de artesanato, educação para o trânsito, brincadeiras infantis e orientação preventiva contra o mosquito Aedes Aegypti transmissor da Dengue, Chikungunya e Zika.

“Somamos esforços para que o comércio seja beneficiado com as ações culturais e shows musicais. Queremos que esta edição do Reviva Cultura seja marcante tanto para os lojista como para quem estiver pelas lojas ou passeando pelo Centro”, comenta a titular da Sectur Melissa Tamaciro.

A Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb) participará do evento com um ponto de coleta de óleo de cozinha usado. A agência orienta que o descarte correto é feito após o óleo da panela esfriar. O líquido precisa ser depositado em uma garrafa vazia com o uso de funil. O recipiente precisa ser bem tampado e levado até o ponto de coleta. A Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur) fará distribuição de mudas durante o projeto.

“Queremos que o cidadão se sinta parte do centro da cidade, prestigie o comércio e se divirta. O Reviva Cultura já entrou para o calendário de eventos e, a cada edição, estará ainda melhor”, reforça a coordenadora do Programa Reviva Campo Grande, Catiana Sabadin. Essa será a quinta edição do evento.

Também colaboram com a realização do Reviva Cultura a Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), Divisão de Esporte, Arte e Cultura da Secretaria Municipal de Educação (Semed), Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Subsecretaria de Políticas para a Mulher (SEMU), Subsecretaria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Designer Barber Academy, Circo Hermanos Rodriguez e Centro de Controle de Zoonoses (CCZ),

Veja a programação:

9h: Apresentação da Banda de Música da Guarda Civil Municipal

10h: Apresentação de dança cigana do Studio Isa Yasmin e dos músicos da Banda de Música Municipal Maestro Ulisses Conceição

10h40: Apresentação de dança do ventre do grupo de cadeirantes

11h – Show com a cantora sertaneja Thalita Nascimento

12h- Performance circense com o grupo Hermanos Rodriguez

13h – Apresentação do grupo Bonde do Flashback

13h45 – Dj Marcelo Nova