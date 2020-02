Reviva Cultura movimenta a 14 de Julho com dupla sertaneja, feira de pets, food trucks e exposição de carros clássicos

Se na última semana a Rua 14 de Julho recebeu um grupo de pagode e banda de MPB, neste domingo (16) é a vez do sertanejo com a dupla Hugo e Vitor animar o público no Reviva Cultura. O projeto prevê a ocupação da via pela arte, gastronomia, lazer e tem espaço até mesmo para os pets , tão amados pelas famílias.

Para esta edição o Interclube de Relíquias traz uma exposição de carros clássicos que marcaram época das antigas gerações. A feira de adoção de pets, que tem sido um sucesso em todas as edições, continua, com a presença da ONG Anjos de Quatro Patas.

“A feira no Reviva Cultura tem sido maravilhosa para nós. Animais que estavam há 2 anos esperando foram adotados. Teve gente que foi diretamente para adotar, estavam até esperando os animais chegarem para escolher”, pontua a Presidente da ONG, Daniela Reis.

Quem também mantém presença são os food trucks com deliciosos hambúrgueres, bebidas, sanduíches, acarajés, sobás, pastéis, açaís, crepes, churros e salgados de copo para o público fazer aquele lanchinho no fim da tarde do domingo. A área kids disponibiliza brinquedos infláveis, piscina de bolinha e pula pula para a criançada.

O prefeito Marquinhos Trad comemora a ocupação. “São com eventos como este que trazemos alegria para os campo-grandenses. Um dia saudável, com música,. brinquedos, tudo pensado na família. venham se divertir e ocupar a nossa cidade!”, disse.

A realização do evento é da Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur). A via estará fechada para trânsito de veículos da avenida Afonso Pena até a rua Marechal Rondon. Os cruzamentos da Barão do Rio Branco e Dom Aquino também estarão fechados.