Reviva Cultura de Natal, uma opção de lazer bem no centro da cidade

Para encerrar o ano em clima de festa, a Prefeitura de Campo Grande realiza, no próximo sábado, 15 de dezembro, a edição especial de Natal do Reviva Cultura. O evento será na Praça Ary Coelho, no coração da cidade e a entrada é gratuita. Com apresentações sem intervalo, o público vai poder conferir um repertório especial, das 9 às 16 horas.

No palco, montado no coreto da Praça, vão animar o sábado, os artistas Gabriel e Graziel, Grupo Litani, Dançaurbana, Renato Reis e Renan, Maycon Balbino, Max Henrique, Fábio Kaida, Halley e Davi Buq.

O Reviva Cultura é uma ação prevista no Plano de Mitigação do Programa Reviva Campo Grande. “É muito importante que a população prestigie o evento para que possamos transformar a região em um espaço de lazer, cultura, entretenimento e, é claro, alavancar as compras em uma via com layout mais moderno, aconchegante, espaçoso e arborizado”, reforça a coordenadora do Programa, Catiana Sabadin.

Mais uma vez, os visitantes poderão conferir barracas de artesanato, gastronomia e serviços públicos, oferecidos pelas secretarias do município.

Participam do evento as seguintes secretarias: Segov, Sesau, Semed, Sedesc, SAS, Sectur, Agetran, Planurb, Emha, Sesdes e Funesp. Entre os parceiros estão: Fecomércio, Sindivarejo, CDL, ACICG e Sebrae/MS.