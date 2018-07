Reviva Campo Grande instala faixas de aviso sobre funcionamento das lojas

As lojas do centro estão funcionando normalmente, mesmo com as obras de requalificação da Rua 14 de Julho. Para avisar a população que, mesmo com os trabalho nas ruas, os lojistas não fecharam as portas, a Engepar e a coordenação do Programa Reviva Campo Grande instalaram diversas faixas nos cruzamentos do quadrilátero central.

Nas esquinas, na Praça Ary Coelho, os motoristas e pedestres são informados e incentivados a consumir nas lojas do centro. As faixas de aviso fazem parte das medidas de mitigação adotadas pelo Programa e visam impulsionar as vendas dos comerciantes, diminuindo os impactos negativos.

Reviva Campo Grande

O Programa Reviva Campo Grande foi idealizado para reverter a ação de degradação e o fenômeno de esvaziamento do centro de Campo Grande. As obras garantirão melhor infraestrutura e valorização da região central, com investimentos em arborização, segurança, melhoria do tráfego e confortabilidade para usuários, sejam transeuntes ou motoristas. A revitalização fará com que a região se torne mais atrativa para novos investidores, residentes e comerciantes, além de resgatar a cultura, a preservação do patrimônio e o respeito com a história local.