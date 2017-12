Revitalização do Calçadão do Estrela do Sul traz melhoria para a população

IMG_0273

O sábado (16) foi um dia de festa para os moradores do Bairro Estrela do Sul. A obra de revitalização do calçadão que estava abandonado desde 2009, e foi entregue à população com a presença do prefeito Marquinhos Trad que estava acompanhado do secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fioresi e da secretária municipal de Cultura e Turismo, Nilde Brun.

No total, foram seis meses para construir as calçadas e terminar a plantação da grama e de árvores ao longo das cinco quadras que fazem parte da Alameda do Projeto Coletivo, nome dado ao calçadão pelo mentor do projeto Vereador Dr. Lívio.

“Foram muitos fins de semanas em que eu e minha equipe trabalhamos em sistema de mutirão junto com os moradores para ver essa obra terminada”, explica o vereador.

Em parceria com empresas da região, todo o material foi levantado. “Atuamos como facilitadores, fazendo a ponte entre empresas privadas que abraçaram a ideia e, também, junto à prefeitura para garantir as licenças necessárias”, lembra Dr. Lívio.

Para o prefeito Marquinhos Trad a revitalização do Calçadão do Bairro Estrela do Sul prova a união de todos. Um trabalho feito com as mãos de todos os moradores.

“Prova disso, nós e os moradores colocamos nossas mãos no muro do calçadão. Ato que simboliza o trabalho de todos. Esta obra é a realização de um sonho de todos e nem todos sobreviveram para ver esta realidade. Aqui temos o exemplo do vereador Lívio que se uniu à população colocou a mão na massa e realizou esta obra que é importante para todos”, frisou Marquinhos.

História:

Situado próximo a Escola Estadual Arthur de Vasconcelos Dias, entre as ruas Dom Carlos e Barbeiro de Sevilha, o antigo calçadão foi destruído em 2009 quando as obras do PAC instalaram a rede de captação de água e esgoto em quatro das cinco quadras e deixaram o local sem concluir o projeto.

Objeto de constantes reclamações dos moradores, pois fica situado bem no centro do bairro, próximo da praça e da escola, o local acabou virando um lixão e sem iluminação elétrica, tornou-se também um transtorno para a segurança da população.

“A idéia do Projeto Coletivo surgiu após uma reunião na associação de moradores que apontou o problema e cansados de esperar pelo poder público, resolvemos pensar como a iniciativa popular e a parceria com empresas e comerciantes locais poderiam solucioná-lo”, explica o vereador Dr. Lívio Leite.

Por meio as Secretaria de Obras do município, foi possível concluir a última quadra, pois foi necessária a instalação de manilhas para a captação da água da chuva. Além disso, a Secretaria de Turismo (Sectur) do município também colaborou para a grafitagem na Alameda, que foi realizada pelo artista plástico, Guto Naveira no início deste mês.