Revitalização de Praça Serro Azul vai levar esporte e lazer a 5 mil moradores

Divulgação

Obras serão executadas pela Agesul com emenda federal de R$ 481 mil

Campo Grande (MS) – A Praça Serro Azul, na Vila São Jorge da Lagoa em Campo Grande, será revitalizada pelo Governo do Estado através da Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul). O anúncio foi feito no último sábado (25.01) pelo secretário especial de gestão política da Capital, Carlos Alberto de Assis.

Durante a assinatura da ordem de início das obras de revitalização, o representante do governo estadual na Capital citou diversas obras em execução não só no centro, mas também nos bairros da cidade. “O governador anunciou a 2° entrada para as Moreninhas, e o recapeamento e revitalização da Avenida Mato Grosso. Mas quem mora nos bairros, sabe que não é só no centro, pois tem obras nas 7 regiões de Campo Grande, e temos acompanhado de perto a execução de cada uma delas”, afirmou.

As obras de melhoria na praça Serro Azul vão beneficiar cerca de 5 mil pessoas que residem na região de acordo com Rui do Lagoa, liderança comunitária que afirma que há tempos os moradores esperam por essas melhorias. “Essa conquista nós estamos esperando há mais de 20 anos. Esse espaço antes era ponto de usuário de drogas e nós tomamos conta da praça, limpamos, fizemos o campo de futebol. E agora esse projeto que vai fazer uma transformação, é motivo de orgulho para nós”. Lagoa Park e Jardim Batistão são comunidades vizinhas ao espaço.

A área receberá rampas de acesso para cadeirantes e piso tátil, ampliando a acessibilidade no local. Também haverá instalação de uma área de 128,00m² de playground com brinquedos de eucalipto tratado e piso de grama sintética, e uma academia ao ar livre com área total de 78,00m² de piso de concreto, contendo dez equipamentos destinados a prática regular de exercícios físicos.

Com área total de 4.165,68 M², a praça atualmente é uma área aberta que possui um espaço destinado ao campo de futebol, uma quadra de vôlei em areia cercada com uma mureta em alvenaria e uma edificação destinada a um comércio. Com a revitalização o local será cercado com alambrado de aço galvanizado e terá um portão de acesso para os moradores. Também está previsto no projeto, a instalação de bancos em concreto e lixeiras.

O valor total da obra de revitalização será de R$ 481.882,71 mil, provenientes de emenda federal destinada pelo deputado Dagoberto Nogueira, e viabilizada pelo Governo do Estado, a pedido do vereador Ademir Santana. Também participaram da ação, o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esporte (Funesp) Rodrigo Terra, o secretário municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Rudi Fiorese, além de lideranças comunitárias e moradores.

Praça no Jardim Bonança

Também está em execução pelo Governo do Estado a obra de revitalização da Praça José Santana Delmondes, no Jardim Bonança. Orçada em R$ 405.329,15 a obra será executada pela Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) e receberá estrutura com playground, academia ao ar livre e calçadas com acessibilidade no entorno da praça, bancos de concreto e lixeiras, além de melhorias na estrutura atual da praça.

Mireli Obando, Subsecretaria de Comunicação

Fotos: Chico Ribeiro