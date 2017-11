Revitalização aumenta competitividade e geração de empregos no Núcleo Industrial de Dourados

Campo Grande (MS) – A revitalização do Núcleo Industrial de Dourados, executada pelo Governo do Estado com R$ 9,9 milhões do Fundo de Apoio à Industrialização (FAI), aumenta a competitividade das empresas e proporciona mais geração de emprego e renda. A avaliação é do governador Reinaldo Azambuja, que nesta sexta-feira (24.11) entregou as obras de pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais e iluminação do local.

“Além de dar um aspecto melhor ao Núcleo, a revitalização atrai novos empreendimentos e torna as empresas já instaladas mais competitivas; possibilita ainda a geração de emprego e renda, que é o que mais interessa. Por isso, o Estado acreditou e investiu aqui”, afirmou Reinaldo Azambuja.

Segundo ele, o Estado mantém tratativas para que novas indústrias se instalem no local. “Existem conversas com novas empresas que têm interesse e com empresas que aqui estão e querem dobrar de tamanho. Essa revitalização foi fundamental para isso: novas oportunidades com bons investimentos”, disse.

Lançada em setembro de 2016, as obras do Núcleo Industrial da segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul foram concluídas em pouco mais de um ano. Os serviços contemplaram um trecho de 66.521 metros quadrados de pavimentação e 3.770 metros de drenagem de águas pluviais, que colocaram fim aos problemas enfrentados pelos mais de três mil trabalhadores e investidores de 12 empresas da região.

Conforme depoimento de empresários e políticos, o acesso ao Núcleo do Industrial era um constante atoleiro, principalmente por conta do tráfego de veículos pesados. “Era uma área que tinha bastante dificuldade de acesso. Não tínhamos asfalto e as pessoas sofriam. A estrutura atrapalhava até a instalação de novas indústrias, que quando se interessavam em vir para Dourados perguntavam, de primeira, qual era o tipo de acesso ao Parque Industrial”, contou a prefeita Délia Razuk. “Hoje a nossa realidade é outra. Estamos comemorando e vivendo um novo momento para Dourados, para o trabalhador e para os investidores”, pontuou.

Acompanhado de autoridades e lideranças regionais, o governador percorreu trechos do Núcleo Industrial e descerrou a placa da revitalização. Também estiveram na agenda de Governo a presidente da Câmara Municipal de Dourados, Daniela Weiler; a presidente da Associação Comercial e Empresarial de Dourados (Aced), Elizabeth Salomão; o deputado federal Geraldo Resende; os deputados estaduais Zé Teixeira e Renato Câmara; e os secretários de Estado, Jaime Verruck (Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Eduardo Riedel (Governo e Gestão Estratégica), Marcelo Miglioli (Infraestrutura) e José Carlos Barbosa (Justiça e Segurança Pública).

Bruno Chaves e Beatricce Bruno – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Chico Ribeiro