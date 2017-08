Revezamento feminino 4x100 do Brasil fica em 7º no Mundial de Londres

O revezamento 4x100 m feminino do Brasil terminou a final do Campeonato Mundial de Atletismo neste sábado (12), no Estádio Olímpico de Londres, em sétimo lugar, com o tempo de 42.63, no penúltimo dia de competições.

A medalha de ouro ficou com os Estados Unidos, com 41.82. A prata foi para a Grã-Bretanha, com 42.12, e o bronze com a Jamaica, com 42.19.

A equipe formada por Franciela Krasucki, Ana Claudia Lemos, Vitória Cristina Rosa e Rosangela Santos, conseguiu a melhor marca do ano."Cumprimos a nossa missão, melhorando o nosso resultado em relação à semifinal. Foi um ano difícil em que eu a e Franciela tivemos contusões", disse Ana Claudia.

Sétima colocada nos 100 metros, o melhor resultado de uma atleta sul-americana na história do Mundial, Rosangela disse que agora é pensar em melhorar para as próximas competições. "Não dá para lamentar. O bicho pegou desde a largada. Estados Unidos, Grã-Bretanha, Jamaica, Alemanha estão melhor do que a gente. Vamos pensar para as próximas competições".

*Com informações da Confederação Brasileira de Atletismo

