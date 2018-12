Réveillon em Brasília terá shows no Estádio Mané Garrincha

O Réveillon em Brasília contará com atrações gratuitas locais e nacionais. As festividades, que tradicionalmente ocorrem na Esplanada dos Ministérios, foram deslocadas para o Estádio Nacional de Brasília Mané Garrincha, devido aos preparativos para a posse presidencial amanhã (1º). Os shows começam às 18h no estádio e às 20h na Prainha dos Orixás.

O palco armado no estacionamento do Mané Garrincha receberá a cantora sertaneja Naiara Azevedo e o rapper paulista Emicida. Além das atrações nacionais, são esperadas a dupla Danilo e Daniel, Rapadura Xique Chico, Babi Ceresa, e a DJ Pequi.

Na Prainha, a programação da tradicional celebração de virada de ano conta com a apresentação do grupo baiano Ilê Aiyê, o primeiro bloco afro-carnavalesco do país, em atividade há quatro décadas. Se apresentam também no local a Banda Surdodum e o DJ GAB J.A Praça dos Orixás é um espaço de referência no DF para culturas afro-brasileiras e tradições religiosas de matriz africana, registrada este ano como Patrimônio Cultural Imaterial do Distrito Federal.

Os artista locais foram escolhidos por meio de edital. Os DJs receberão R$ 3 mil e os demais selecionados, R$ 20 mil cada um. A estimativa de investimento, segundo o governo do Distrito Federal, para toda a festa é de R$ 2 milhões, sendo R$ 500 mil destinado à contratação de artistas e R$ 1,5 milhão para estrutura do evento. O valor é semelhante ao gasto no ano passado, R$ 1,96 milhão.

Segurança

Segundo o governo de Brasília, as forças de segurança do Distrito Federal, com o apoio do Centro Integrado de Operações de Brasília (Ciob), da Secretaria da Segurança Pública e da Paz Social, serão responsáveis pelo esquema de segurança das festas públicas do réveillon. Os estacionamentos terão apoio de unidades especializadas, como Cavalaria, BPChoque e Rotam.

O Corpo de Bombeiros Militar estará com equipes de atendimento pré-hospitalar, de combate a incêndio e preventivas para dar suporte à população. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estará com todas as ambulâncias a postos para atendimento dos brasilienses.

Durante o Réveillon, as delegacias da Polícia Civil funcionarão em esquema de plantão, com o apoio da Delegacia Eletrônica, das Centrais de Flagrante e do telefone 197 - disque denúncia -, que funcionam 24 horas. Qualquer ocorrência médica deve ser acionada pelo telefone 192. A ligação é gratuita, inclusive de celular.

Vejo programação completa:

Palco Estacionamento do Estádio Nacional Mané Garrincha

DJ Pequi – nos intervalos dos shows

18h às 18h40 – Babi Ceresa – DF

19h às 19h40 – Rapadura Xique Chico – DF

20h10 às 21h30 – Emicida

21h50 às 22h30 – Danilo e Daniel – DF

23h às 00h00 – Naiara Azevedo

0h às 0h10 – Queima de fogos

0h10 às 0h30 – Naiara Azevedo

Palco Praça Dos Orixás

20h às 20h40 – DJ Gabi J

20h40 às 21h20 – Surdodum

21h às 0h – Programação religiosa - chegada do cortejo, toques das nações e entrega dos balaios nas águas

Queima de fogos

0h às 0h10 – Queima de fogos no lago – com DJ Gabi J no palco

0h10 às 0h30 – Programação religiosa - toques de Exu

0h30 às 1h30 – Banda Ilê Ayê