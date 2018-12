Réveillon do Rio terá 10 horas de duração e 14 minutos de fogos

Alexandre Macieira/ Riotur

O Réveillon de 2019 do Rio de Janeiro terá quase dez horas de duração, oferecendo ao público diversas atrações musicais, como a cantora Ludmilla e o compositor e cantor Gilberto Gil. Já a queima de fogos será mais potente, com 14 minutos de duração, gerando maior impacto visual e redução de fumaça. O anúncio foi feito hoje (18), no Palácio da Cidade, pelo prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella.

Segundo ele, a expectativa de público alcança dois milhões de pessoas. Crivella informou que haverá celebração da virada do ano em outros oito bairros da cidade das zonas sul, norte e oeste da cidade (Flamengo, Guaratiba, Ilha do Governador, Ilha de Paquetá, Madureira, Penha, Ramos e Sepetiba).

“Teremos o melhor réveillon de todos os tempos. Novidades fantásticas. Estamos esperando um público espetacular. Esse réveillon é o primeiro passo para uma virada no Rio”, disse o prefeito.

Com o tema Réveillon do Rio, Onde Ser Carioca É Natural, a festa da virada em Copacabana, promovida pela prefeitura, por intermédio da Empresa Municipal de Turismo (Riotur), prestará homenagem a todos os cariocas, mesmo àqueles que não nasceram no município, e contará com diversidade de ritmos musicais, entre os quais música popular brasileira (MPB), funk, samba e música eletrônica.

Criado pelo cenógrafo Abel Gomes, o palco que será montado na Praia de Copacabana terá 600 metros quadrados de extensão por 22 metros de largura e será dotado de grande telão de led, com iluminação especial. O mestre de cerimônia do evento será o locutor Norival Jr, conhecido como Orelhinha.

Turistas

A estimativa da Riotur é que a cidade deve superar os números registrados no ano passado, quando 910 mil turistas visitaram o Rio de Janeiro e injetaram na economia carioca R$ 3 bilhões durante o réveillon.

Pesquisa divulgada pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro (ABIH-RJ) e o Sindicato das Empresas de Hotelaria e Estabelecimentos de Hospedagem dos Rio de Janeiro (SindHotéis Rio) mostra que a taxa média de ocupação dos hotéis da cidade já atingiu, na primeira quinzena de dezembro, 85%, contra 51% no mesmo período do ano passado. A maior demanda se concentra nas regiões do Flamengo, com 91%, e Ipanema e Leblon, com 89% cada, todos bairros da zona sul do município.

Na avaliação do presidente da Riotur, Marcelo Alves, a virada do ano será inesquecível. “A festa de 2019 vai homenagear o estilo de vida do carioca, da gema ou de coração. Na comemoração da chegada do novo ano, vamos apreciar belíssimas imagens do Rio e nos encantar com depoimentos de amantes da nossa cidade. Estaremos todos unidos, dando boas-vindas a 2019 com uma queima de fogos inédita e um repertório diversificado, que vai da MPB ao funk”, disse Alves.

Queima de fogos

Serão ao todo dez balsas, que estarão posicionadas no mar com distância de 25 metros entre elas. Além das séries de explosões dos fogos de artifício que anunciarão, à meia-noite, a chegada de 2019, uma grande cascata será formada por bombas douradas e brancas que se acenderão lentamente no céu. Este ano, foram encomendadas especialmente para a festa de Copacabana imagens em 3D. Também haverá as tradicionais figuras geométricas como duplos corações, carinha feliz e o planeta Saturno.

Seguindo esse conceito, o uso de bombas menores dará lugar a bombas novas e inéditas, de diversas polegadas e grande poder de abertura e duração, informou Marcelo Kokote, da empresa que comanda o espetáculo de fogos pelo segundo ano consecutivo. O sistema de disparo é de conexão via GPS, que monitora e aciona cada uma das dez balsas, sem nenhum risco de interferência.

Foi anunciada ainda uma projeção digital mapeada que será feita nas faces frontal e posterior do Cristo Redentor, o que dará a impressão de rotação da estátua em 180 graus, fazendo com que ela volte o rosto para bairros da cidade localizados às suas costas. A estátua transmitirá ainda uma mensagem de paz em Libras (linguagem de sinais) que aparecerá nos telões da Praia de Copacabana. Esse videomapping é produzido pelo Projeta Rio, ação de inclusão social que realiza oficinas para jovens das comunidades da Rocinha, Vidigal e Santa Marta.

A fachada do futuro hotel Fairmont Rio de Janeiro Copacabana terá um telão de 500 metros quadrados, onde serão veiculados vídeos de cariocas e turistas falando sobre as qualidades e experiências que a cidade oferece, além de fazer a contagem regressiva para a chegada do Ano Novo.

Shows

A festa da virada do ano ocorrerá em outros oito bairros que, somados, reunirão em torno de 600 mil pessoas. Os festejos serão iniciados às 19h. A agenda completa das atrações nesses oito palcos do Réveillon do Rio 2019 será divulgada na próxima sexta-feira (21).

Na Barra da Tijuca, 12 hotéis da região realizarão uma queima de fogos sincronizada com até 14 minutos de duração, que poderá ser assistida da orla e também das varandas e janelas dos condomínios da região. O show pirotécnico será promovido pela ABIH-RJ.