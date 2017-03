Reunião mobiliza parceiros para a Caminhada da Paz – Mulher Brasileira

A subsecretária de Políticas para as Mulheres do município de Campo Grande, Carla Stephanini, participou da reunião, no Salão Pantanal do TJMS, para mobilizar parceiros para a Caminhada da Paz – Mulher Brasileira, a ser realizada no dia 28 abril, às 16 horas.

A pedido do presidente do Tribunal de Justiça, Des. Divoncir Schreiner Maran, A juíza da 3ª Vara da Violência Doméstica e coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, Jacqueline Machado participou da reunião e explicou os detalhes da caminhada e a importância do combate à violência contra à mulher.

Ainda de acordo com a magistrada, a razão da caminhada é para dar visibilidade para esse tema porque 52% das mulheres agredidas ainda não denunciam. “E se elas não denunciam é porque nós precisamos falar muito ainda sobre essa violência. A caminhada é para chamar atenção, para dar visibilidade, é para dizer nós não queremos mais e não podemos mais deixar isso acontecer. As nossas filhas, as nossas mães, as nossas irmãs não merecem um mundo assim. Nós percebemos que a cada campanha que fazemos aumentam as denúncias, porque a mensagem chega até aquela mulher que está em dúvida, com medo, que não sabe se vai denunciar ou não, ou que por uma série de outras situações não chegou até nós. Por isso precisamos do auxílio possível de todos os parceiros, porque ações como esta encoraja as mulheres que não denunciam também a denunciar. E também de certa forma faz com que os agressores entendam que não é mais uma atitude que a gente possa aceitar, que a população está contra isso”, ressalta a juíza Jacqueline Machado.

No encontro, os representantes dos diversos órgãos, governamentais e não-governamentais, apoiaram o evento do dia 28 de abril, colocando as instituições à disposição na divulgação e participação de seus colaboradores na caminhada.

Além da coordenadora estadual da Mulher, estão mobilizadas a presidente do TRE/MS, Desa. Tânia Garcia de Freitas Borges, a subsecretária de Políticas para Mulheres do Governo de MS, Luciana Azambuja, magistrados e representantes dos seguintes parceiros: administração do Centro Integrado de Justiça e do Fórum de Campo Grande, Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria de Justiça e Segurança Pública de MS, Tribunal de Contas do Estado, Uniderp, UFMS, UCDB, NEVID e Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça, MP 47ª Promotoria, ICF – Internacional Coach Federation – Chapter MS, Delegacia Geral da Polícia Civil, Agetran, Assembleia Legislativa, Assomasul, Ordem dos Advogados do Brasil/MS, Constelação Sistêmica Familiar – IAP, Casa da Mulher Brasileira, Fórum de Cultura de Campo Grande, Rádio Capital e TVE.

Trajeto – A Caminhada da Paz – Mulher Brasileira tem saída programada às 16 horas com concentração e saída na Rua da Paz, em frente ao Fórum de Campo Grande, seguindo pela Rua Dom Aquino até a Rua 14 de Julho, com encerramento e concentração final no Centro Integrado de Justiça, situado na Rua 7 de Setembro.

Campanha – O Poder Judiciário está engajado, durante todo este ano de 2017, na Campanha “Mulher Brasileira”, que faz parte da mobilização nacional “Justiça pela Paz em Casa”, idealizada pela presidente do STF e do CNJ, Ministra Cármen Lúcia. Por isso, o presidente do Tribunal de Justiça, Des. Divoncir Schreiner Maran, conclamou todo o Poder Judiciário, instituições e a sociedade para propagar a cultura da paz dentro de casa e conta com a participação de toda a sociedade para mudar esta realidade que vitima mulheres todos os dias.

A Casa da Mulher Brasileira está situada na Rua Brasília, s/nº, Jardim Imá, em frente ao Aeroporto Internacional de Campo Grande. Para informações ligue (67) 3304-7559 e o disque-denúncia é pelo número 180, com ligação gratuita e garantia de anonimato.

Veja Também

Comentários