Bloco que reúne estados da região Sul e MS convoca encontro com lideranças

Florianópolis (SC) – A vice-governadora de Mato Grosso do Sul, Rose Modesto, esteve há pouco em Florianópolis (SC) para reunião do Codesul (Conselho de Desenvolvimento do Sul), bloco que reúne os estados da Região Sul Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina mais Mato Grosso do Sul.

Em reunião ordinária, o governador de Santo Catarina João Raimundo Colombo assumiu a presidência do Codesul. Quem presidia o bloco até então era o governador do Paraná, Carlos Alberto Richa. O exercício da Presidência do Conselho, que tem gestão anual, é alternado entre os governadores dos quatro estados-membros. A estrutura administrativa é composta por um Secretário Executivo, nomeado pelo Governador-Presidente, e por quatro Secretários Assistentes, além de corpo técnico e administrativo.

“A integração e cooperação entre os estados é palavra de ordem para o desenvolvimento da boa política, principalmente em momentos de crise, como esse que o Brasil está passando”, descreveu a vice-governadora Rose Modesto.

Codesul

O Sistema Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul – Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (CODESUL-BRDE), foi criado em 1961, por meio de um convênio entre os estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Mato Grosso do Sul passou a integrar o Conselho em 1992.

Com o objetivo de encontrar alternativas aos desequilíbrios regionais, com concentração do crescimento no centro do País, o CODESUL constitui-se num foro privilegiado à coordenação e à potencialização em torno de questões comuns aos estados-membros, em especial aquelas relativas ao desenvolvimento econômico e social e à integração ao Mercosul.

Michelle Rossi (Assessoria Vice-Governadoria)

Fotos: Leca

