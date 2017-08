Reunião debate os problemas dos pacientes oncológicos de Dourados

O deputado estadual João Grandão (PT), líder do partido na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, propôs a realização de uma reunião nesta terça-feira (15/8), a partir das 14h, no Plenarinho Deputado Nelito Câmara, para discutir os problemas de atendimento aos pacientes de oncologia nos hospitais de Dourados.

A realização da reunião atende ao ofício da Associação de Combate ao Câncer da Grande Dourados (ACCGD), que solicita um debate sobre a oncologia em Dourados devido a uma licitação realizada pela Secretaria de Saúde do município, onde o Centro de Tratamento de Câncer de Dourados (CTCD) venceu.

O suporte para o CTCD é a Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems). Segundo a ACCGD, uma polêmica está instalada, pois pacientes em tratamento estão sendo encaminhados para outros centros. Há reclamações sobre o assunto na imprensa local, redes sociais e na própria Associação.

João Grandão, presidente da Comissão de Assistência Social e Seguridade Social na Casa de Leis, relatou sua opinião. “É preciso discutir problemas que estão ocorrendo com pacientes que vem sendo atendidos em Dourados, pois recebemos denúncias de que há pessoas sendo transferidas para centros que não o licitado pela Prefeitura de Dourados, que recebe recursos para o tratamento oncológico”, explicou.

