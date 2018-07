Reunião com Putin de hoje foi "um início muito bom", diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira que a reunião que manteve mais cedo com o presidente russo, Vladimir Putin, foi "um início muito bom" no diálogo entre as partes. "Foi muito bom, um início muito bom para todos", comentou brevemente o americano, enquanto os dois líderes e assessores estavam sentados em uma mesa para mais conversas, durante o almoço.

A reunião entre os dois líderes durou pouco mais de duas horas, apenas com os tradutores também presentes. A Casa Branca havia previsto 90 minutos para esse encontro.

Na refeição, estavam presentes o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, o embaixador dos EUA para a Rússia, Jon Huntsman, e outras importantes autoridades. Depois disso, Trump e Putin concederão entrevista coletiva conjunta em Helsinque. Fonte: Associated Press.