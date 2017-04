Retorno do feriado tem estradas cheias, acidentes e mortes em SP

Motoristas enfrentaram estradas cheias, com pontos de parada, na volta do feriado prolongado da Semana Santa, durante a tarde e início da noite deste domingo (16). A lentidão foi maior no retorno do interior para a capital paulista. Quem estava no litoral, principalmente na Baixada Santista, pegou lentidão apenas na subida da serra pela Imigrantes, entre o km 58 e 60.

A Castelo Branco estava com tráfego lento em 30 quilômetros, do km 70, em Itu, ao 40, em Araçariguama, no fim da tarde. Em alguns pontos, o trânsito parava completamente. O mesmo acontecia na Bandeirantes: os carros andavam em fila, lentamente e com paradas, do km 87 ao 58, entre Campinas e Jundiaí. Na Anhanguera, havia 13 quilômetros de lentidão. Na Carvalho Pinto, uma faixa bloqueada por um acidente entre dois carros, em Jacareí, causava fila de 7 quilômetros no sentido São Paulo.

A Fernão Dias estava com 8 quilômetros de trânsito parado no sentido capital, entre Atibaia e Mairiporã. A Régis Bittencourt, sentido São Paulo, tinha congestionamento na Serra do Cafezal, em Miracatu. Na Dutra, havia trechos congestionados na passagem por Taubaté, São José dos Campos e na chegada a São Paulo, em razão do excesso de veículos.

Até o fim da tarde, as polícias rodoviárias estadual e federal não tinham divulgado balanços dos acidentes nas rodovias. No interior de São Paulo, três pessoas morreram, entre elas um bebê de dez meses, e outras três ficaram gravemente feridas em colisão entre dois veículos, na noite de sábado (15), em Itaporanga, sudoeste do Estado.

Uma família seguia de carro para uma celebração da Semana Santa quando o motorista lembrou ter esquecido a carteira de habilitação e tentou fazer um retorno, na rodovia Juventino Patriarca (SP-281). O carro foi atingido por uma caminhonete. O homem de 53 anos que dirigia o automóvel, uma mulher de 51 que viajava ao lado e o bebê, que estava no banco traseiro, morreram na hora. Os feridos foram levados para o Hospital das Clínicas de Botucatu.

