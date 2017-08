Retomada da Siderurgia à base de Carvão Vegetal será debatida no Congresso MS Florestal

Como a Siderurgia a base de carvão vegetal pode voltar a crescer em MS? Como resgatar a força deste setor? As possibilidades serão debatidas no painel ‘A Retomada da Siderurgia a base de Carvão Vegetal em MS’, que integra a programação do ‘5o Congresso MS Florestal Online’, que acontece nos dias 04 e 05 de setembro, com transmissão online gratuita. A palestra será apresentada por Gustavo Correa, Presidente da Vetorial Siderurgia e, João Cancio de Andrade Araújo, Superintendente Florestal da ASIFLOR, com coordenação de Benedito Mário, diretor executivo da Reflore/MS.

Durante muitos anos o setor de carvão vegetal foi destaque em Mato Grosso do Sul. No passado a produção era extremamente relevante e empregava milhares de pessoas na região. Hoje, o cenário é outro, atualmente o segmento vive um período de retomada no estado e é sobre este tema que este painel irá debater. “Vamos falar sobre como o setor siderúrgico a base de carvão vegetal poderá crescer novamente, voltar a ser como era, voltar a ter a pujança que tinha em Mato Grosso do Sul depois de toda essa crise que estamos vivendo, já há 6 anos, essa é a ideia”, conta João Cancio.

O tema central do congresso é ‘Extensão das Cadeias Produtivas do Setor de Base Florestal’, o propósito é mostrar que as florestas plantadas podem ser utilizadas como matéria-prima para diversos tipos de produtos. Temas como engenharia em madeira, energia de biomassa e florestas do futuro também serão abordados. Como palestrantes estarão profissionais reconhecidos nacionalmente.

De realização da Reflore/MS e do Senar/MS, o congresso acontece nos dias 04 e 05 de setembro, no primeiro dia em formato online e no segundo dia de forma online e presencial (no auditório da Famasul, em Campo Grande-MS). Além de ter acesso as palestras e mesas redondas, os inscritos também terão a oportunidade de participar por meio de um chat interativo, por onde poderão enviar perguntas e fazer comentários durante toda a programação.

Serviço: O 5º Congresso MS Florestal Online acontece nos dias 4 e 5 de setembro, com transmissão online gratuita. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas pelo site www.msflorestalonline.com.br. Mais informações pelo telefone (67) 3341-4933.

Veja Também

Comentários