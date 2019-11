Retirada de postes na 14 de julho deve ser concluída em uma semana

Eram exatamente 15h30 desta quarta-feira (6) quando os trabalhadores da Energisa concluíram a retirada do primeiro poste da rede área de energia elétrica da 14 de Julho, que com a Reviva Campo Grande, passa a ter uma rede subterrânea, com fiação embutida, numa transformação radical do cenário urbano da mais tradicional rua da cidade. A operação, cercada de todas as medidas de segurança, demorou em média uma hora. Os postes retirados serão destruídos com reaproveitamento apenas da ferragem para reciclagem.

Nesta primeira quadra, entre a Avenida Fernando Correa da Costa e a Rua 26 de Agosto, serão removidos sete postes. Durante todo o trabalho, o trânsito na quadra fica interditado. Ao longo de toda a extensão da área de intervenção da 14 de Julho do Reviva, até o cruzamento da Avenida Mato Grosso, serão removidos 96 postes e mais de 10 quilômetros de cabos. A previsão é que em uma semana os postes vão desaparecer do cenário da principal rua comercial da Campo Grande.

No trecho entre a Avenida Afonso Pena e a Rua Cândido Mariano, a intervenção será no final de semana, provavelmente no domingo, quando o fluxo de pedestres é bem menor. Todos os consumidores, com exceção de dois edifícios (a Galeria Dona Neta e o Edifício Sadalla), até esta quarta-feira já estão conectados.

A obra do Reviva Campo Grande, segundo a Engepar, empreiteira que executa os serviços, está com 97% de conclusão. Drenagem, rede de esgoto, sistema de abastecimento de água, telecomunicação, rede de iluminação pública, infraestrutura para Agetran, segurança e TI, e vistoria técnica estão concluídos.

Ao longo da obra foram mobilizados 470 trabalhadores diretos; mais 120 indiretos; houve o envolvimento de 178 empresas terceirizadas foram lançados 78 mil metros de cabos; 85 mil metros de dutos, geração de R$ 5,4 milhões de impostos. Ainda falta finalizar o paisagismo, a sinalização viária, a rede elétrica e a pavimentação da pista de rolamento e calçadas.

A inauguração da nova 14 de Julho está marcada para o dia 29 de Novembro, a partir das 18 horas, com decoração natalina e shows especiais. O evento será aberto ao público e seguirá, ao longo do mês, uma programação cultural para quem for às compras neste fim de ano.

A obra

A obra na 14 de Julho foi planejada com o conceito de devolver a rua aos pedestres, tirando da 14 o status de via de passagem. A proposta é fazer com que o cidadão tenha prazer em realizar suas compras, podendo andar com tranquilidade, sem concorrer com os carros. Para isso, estão sendo instaladas ilhas de descanso, com lugar para sentar, lixeiras especiais, todo um mobiliário direcionado ao bem-estar. É o centro da cidade sendo pensado para as pessoas, para o convívio.

Dentre as inovações previstas no projeto, está a instalação de rede de wi-fi em toda a via e câmeras de segurança em cada quadra. “Temos a concepção de um projeto que leva para a área central a proposta de um shopping a céu aberto, com toda a confortabilidade que o cidadão merece e busca quando vai fazer compras. Vamos devolver ao centro o status de coração comercial da cidade, e desta vez, um coração requalificado”, explica a coordenadora do Reviva Campo Grande, Catiana Sabadin.

A revitalização é obra de grande complexidade,exigiu escavações que mexeram em estruturas antigas, de mais de 60 anos. E tudo foi trocado. A rede de esgoto foi o primeiro serviço a ser concluído, seguido da drenagem. O revestimento novo das calçadas, a rede elétrica e de telecomunicações, abastecimento de água, além da infraestrutura para Agetran, segurança e TI.