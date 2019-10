Resultados parciais de eleições na Bolívia provocam tensão no país

Os resultados parciais das eleições gerais na Bolívia geraram incerteza e tensão no país após a pausa em sua contagem que dá vitória ao presidente Evo Morales um vencedor, embora exista a possibilidade remota de que o ex-presidente Carlos Mesa, candiato oposicionista, surja como vencedor. De acordo com os resultados parciais, com 83,7% dos votos contados na contagem rápida, Morales - à frente do Partido para o Movimento Socialismo (MAS) - lidera o pleito com 45,28% dos votos contra 38,16% de Carlos Mesa. Este, que governou a Bolíveia entre 2003 e 2005, agora concorre pela aliança do centro de Ciudadana (CC).

O vencedor precisa de pelo menos 50% dos votos ou 40% com 10 pontos à frente do segundo, mas se essas porcentagens não forem alcançadas, os dois mais votados vão para o segundo turno.

O candidato da oposição acusa o TSE de ocultar resultados eleitorais e pede uma mobilização nacional. O governo pede para aguardar o cálculo oficial. O partido no poder insiste que o voto rural lhe dará a vitória, enquanto a oposição se mobiliza para defender o voto em meio a alegações de fraude. Ao grito de “Evo, você perdeu! Que parte você não entendeu? ”, Mesa foi recebido ontem (21) no Real Plaza Hotel, nesta capital, onde repudiou a interrupção do escrutínio. Por esse motivo, ele pediu a mobilização popular em frente ao centro de informática do Supremo Tribunal Eleitoral (TSE) para disseminar os dados.

No domingo (20), o TSE interrompeu a recontagem preliminar com 83,7% dos minutos registrados, o que causou as alegações de Mesa de uma tentativa de manipular os resultados e a observação dos veteranos da Organização dos Estados Americanos (OEA) da necessidade de computação ágil e transparente. O órgão eleitoral indicou que os resultados finais serão entregues em sete dias.

“O que eles tentam fazer com essa manipulação de votos é bloquear o segundo turno. E como candidato que irá para o segundo turno com Morales, apelo à mobilização popular em todos os tribunais eleitorais,” disse Mesa. O partido no poder, através dos ministros da Comunicação, Manuel Canelas e Relações Exteriores, Diego Pary, manifestaram-se sobre os resultados parciais. “Há 17% que precisam ser contabilizados e será prudente que a contagem oficial das atas seja concluída. Deve-se lembrar que, em grande parte, os números da área rural levam tempo para chegar ”, disse Pary, que depositou sua esperança na vitória em primeiro turno do partido do governo.