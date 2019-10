Resultados do Exame de Capacidade Física dos concursos PM e CBM são divulgados

Campo Grande (MS) – Nesta quarta-feira (30.10), foram publicados no Diário Oficial do Estado (DOE) editais relativos aos resultados dos recursos do Exame de Capacidade Física dos concursos para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar, bem como, o resultado definitivo, após o julgamento dos pedidos apresentados pelos candidatos.

Em relação ao concurso do Corpo de Bombeiros, foram 87 recursos deferidos, 2 deferidos parcialmente e 35 indeferidos nas vagas para soldado e oficiais em Análise de Sistemas/Ciências da Computação/Engenharia da Computação, Arquitetura e Urbanismo, Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo, Direito, Direito Especialista, Educação Física, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Médico, Pedagogia e Serviço Social.

Já no concurso da Polícia Militar, 136 recursos foram deferidos, 2 deferidos parcialmente e 91 indeferidos nas vagas para soldado e oficiais em Dentista – Dentística, Dentista – Endodontia, Direito, Médico – Cardiologista, Médico – Clínica Médica, Médico – Ginecologista e Obstetra, Médico – Oftalmologista, Médico – Ortopedista e Traumatologista, Médico – Psiquiatra, Médico – Urologista, Médico Veterinário – Clínica Médica ou Cirúrgica de Equinos e Médico Veterinário – Clínica Médica ou Cirúrgica de Pequenos Animais.

Com esse resultado, de 517 candidatos que concorriam ao concurso do Corpo de Bombeiros, 372 são considerados aptos, 56 ausentes e 89 inaptos. No concurso da Polícia Militar, de um total de 1.075 candidatos, 830 foram considerados aptos, 78 ausentes e 167 inaptos.

Os editais ainda observam que os candidatos poderão consultar o motivo do indeferimento de seus recursos administrativos, acessando a área do candidato através do site www.fapems.org.br.

Para conferir a lista completa dos resultados, acesse as páginas 50 a 98 da edição nº 10.018 do Diário Oficial do Estado.

Ana Letícia Gaúna – Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD)