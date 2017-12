Resultado parcial das eleições no CREA-MS dá vitória a Dirson Freitag

Dirso Freitag durante entrevista ao programa Giro Estadual de Notícias - A Crítica

No decorrer dessa sexta-feira (15), os profissionais da engenharia participaram da eleição para eleger os novos dirigentes do Sistema Confea/Crea para o triênio 2018 a 2020.

O resultado oficial deverá ser divulgado pela Comissão Eleitoral Regional nesta segunda-feira (18), data em que as urnas eletrônicas utilizadas no interior do Estado serão recepcionadas na Capital.

Até o momento, o resultado apurado dá vitória ao engenheiro agrônomo Dirson Freitag, como presidente do Crea-MS e à Vânia Mello como diretora geral da Mútua.

A apuração parcial é a seguinte:

Presidente do Crea-MS

Dirson Freitag – 891

Marco Maia – 755

Rodrigo Costa – 256

Diretor geral da Mútua

Vânia Mello – 962

Mito Gebara – 817

Presidente do Confea

Murilo Pinheiro 917

Jobson Andrade 57

Eng. Joel Krüger 737

José Ribeiro 49

Urubatan Barros 35