Resultado do Enem será divulgado nesta sexta; saiba como acessar a nota

Se o estudante não lembra a senha, ele pode fazer a recuperação dos dados - Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil

O Ministério da Educação divulga nesta sexta-feira, 17,as notas individuais do Exame Nacional do Ensino Médio. Os resultados estarão disponíveis a partir das 10 horas da manhã, no site e também no aplicativo do Enem.

Para consultar o resultado, é preciso usar uma senha já cadastrada, que deve ser inserida na "Página do Participante". Se o estudante não lembra a senha, ele pode fazer a recuperação dos dados, segiundo os seguintes passos:

Acessar o endereço.

Responder ao desafio de figuras solicitado no campo;

Inserir o CPF;

Clicar em "esqueci minha senha" no canto inferior direito da tela;

Clicar em "enviar senha";

Aguardar uma nova senha ser enviada para o seu e-mail cadastrado.

Assim que tiver a nova senha, digitá-la no sistema para conferir o resultado

O MEC orienta o estudante a conferir tanto a caixa de entrada do e-mail quanto a pasta de spam, pois a mensagem pode ser direcionada pra lá. Ainda de acordo com o MEC, caso o candidato não tenha mais acesso ao e-mail cadastrado no site do Enem, ele pode alterar o endereço. Mas é preciso lembrar o e-mail anterior e responder a perguntas de confirmação. O MEC também disponibilizou um telefone para consultas: 0800 616161.