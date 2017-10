Restaurante presenteia crianças com refeições grátis no dia 12 de outubro

Para celebrar o Dia das Crianças, a rede de restaurantes casual dining no estilo americano, Detroit Steakhouse, vai presentear a garotada com refeição grátis no dia 12 de outubro. Os pequenos poderão escolher uma bebida não alcoólica mais um prato do cardápio kids, que conta com: Kid’s Baby Burgers, Kid Ribs, Kid Steak Cuts, Kid Chincken Cuts, Batata Smile e Batata Frita.

“Nosso principal objetivo com a ação é deixar o momento da alimentação ainda mais animado e especial. Buscamos agradar às crianças com opções saborosas e um ambiente jovial, despojado e com decoração no mais puro estilo americano”, ressalta Fábio Marques Jr, sócio-diretor da marca.

A promoção é válida para pessoas de até 12 anos mediante o consumo de qualquer prato pelo familiar ou acompanhante da criança. O restaurante fica no shopping Norte Sul. Para conferir onde encontrar um restaurante Detroit Steakhouse basta acessar o site: www.detroitsteakhouse.com.br

