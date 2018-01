Restauração das três principais avenidas de Maracaju deixa trânsito mais seguro

Segundo o secretário de Obras de Maracaju, Thiago Caminha, as vias passaram por uma reestruturação completa “Os pavimentos eram antigos e tínhamos muito comprometimento de base - Fotos: Chico Ribeiro

O trânsito de Maracaju está mais seguro para motoristas e pedestres. A afirmação é da população, que aprovou as obras de restauração das três principais avenidas da cidade que fazem conexão com os bairros: Marechal Deodoro, Mário Corrêa e Marechal Floriano.

“Essa reestruturação foi de excelente qualidade para o motorista e para o pedestre, pois antes não havia sinalização. Era falta de informação com falta de respeito e ficava difícil para transitar”, contou Andréia Carla Campos, de 45 anos, que passa todos os dias pela Avenida Mário Corrêa.

Iniciada em setembro, a restauração das principais avenidas de Maracaju recebeu investimentos de R$ 4,1 milhões – recursos próprios do Governo do Estado, originários do Fundersul (Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado do Mato Grosso do Sul). As obras foram inauguradas pelo governador Reinaldo Azambuja neste sábado (27.1).

Ao todo, foram restaurados 10 quilômetros de pavimento. A obra também contemplou os serviços de sinalização vertical e horizontal. Quem transita pelo asfalto novo, além da segurança, destaca que os investimentos do governo do Estado em Maracaju trouxeram um visual “muito bonito” para a cidade.

“Melhorou muito o visual e ainda contribuiu para o bem estar das pessoas. Agora temos ciclovia e espaço para pedestres, para caminhar e andar de bicicleta. É uma obra que está aprovada pela população”, disse Marcos Antônio de Oliveira, de 52 anos.

Segundo o secretário de Obras de Maracaju, Thiago Caminha, as vias passaram por uma reestruturação completa “Os pavimentos eram antigos e tínhamos muito comprometimento de base. Tudo que fazíamos de tapa-buracos era perdido. Com a conclusão da obra, temos benefício para o município, que economiza com tapa-buracos, e para as pessoas, que passam por vias sinalizadas, sem buracos e mais segura”, afirmou.

Para o governador Reinaldo Azambuja, o investimento na infraestrutura urbana em Maracaju mostra capacidade de gestão do Estado. “Cumprir com a conclusão dessas obras mostra que a dinâmica de Mato Grosso do Sul é diferente da de outros estados. Enquanto muitos padecem e não conseguem nem pagar folha de pagamento de servidor, nós estamos pagando em dia, fazendo investimentos e levando melhorias para a população de todos os 79 municípios”, garantiu.