Restando um mês para encerrar prazo, 35% dos imóveis rurais não se cadastraram no CAR

Restando apenas um mês de prazo para que todos os imóveis rurais estejam inscritos no CAR (Cadastro Ambiental Rural), até o momento, conforme dados do Imasul (Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul), cerca de 35% das propriedades ainda não foram cadastradas. A estimativa, segundo a coordenadora do Projeto CAR Fundo Amazônia Thaís Azambuja Caramori é de que existam aproximadamente 80 mil imóveis rurais no Estado, porém destes cerca de 30 mil estão abaixo de quatro módulos fiscais.

Quem não tiver com a propriedade inscrita no CAR não poderá acessar financiamento rural, nem solicitar licença ambiental, nem fazer qualquer negociação com a terra.

O cadastro, possibilitará, entre outras coisas, que o órgão ambiental tenha as informações precisas do tamanho dos imóveis.

Thaís Caramori chama a atenção dos proprietários rurais para o fim do prazo de inscrição no CAR, que é 31 de dezembro de 2017.

Os proprietários rurais desses municípios – e dos demais, caso ainda não tenham sido inscritos no CAR – devem procurar com urgência um escritório da Agraer ou fazer contato para obter mais informações com a Ambiental Consultoria Agropecuária Ltda pelo telefone (67) 3021-1000, no município de Dourados.

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)