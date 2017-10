Ressaca provoca novos desabamentos na orla do Recreio, no Rio

As ressacas que atingiram a orla da zona oeste da cidade do Rio de Janeiro provocaram mais desabamentos na Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, entre a noite de ontem (24) e a madrugada de hoje (25). As ondas levaram mais pedaços do calçadão e provocaram o desabamento de parte de uma residência no local.

Segundo a Subsecretaria Municipal de Defesa Civil, a região onde se localiza a casa já estava interditada. A residência, no entanto, ainda não tinha sido vistoriada porque nenhum proprietário se apresentou para se responsabilizar pelo imóvel e não houve solicitação de vistorias.

Além de casas, há prédios próximos à área afetada pela erosão marinha. De acordo com a Defesa Civil, desde 17 de setembro, foram feitas 20 vistorias e em nenhuma delas foram constatados riscos de desabamento.

A prefeitura iniciou na semana passada as intervenções de recuperação da orla, que preveem a reconstrução do calçadão e do muro de contenção, o reforço desse muro, o aumento da faixa de areia e a construção de um quebra-mar. A previsão é que a obra dure 120 dias.