Ressaca no Rio provoca interdição de trecho da Ciclovia Tim Maia

Rio de Janeiro - Ondas estouram próximo à recém-inaugurada ciclovia Tim Maia, na Avenida Niemeyer, que desabou durante ressaca no mar de São Conrado, deixando mortos e feridos (Fernando Frazão/Agência Brasil) - Fernando Frazão/Arquivo/Agência Brasil

O Centro de Operações da prefeitura do Rio interditou, no fim da madrugada desta terça-feira (24), às 5h55, o trecho da Ciclovia Tim Maia entre os bairros de São Conrado e Barra da Tijuca, devido à ressaca do mar, com ondas que chegaram a atingir até 2,5 metros de altura.



O comunicado de ressaca é da Marinha, que pede aos banhistas para evitar a prática de esportes no mar e andar de bicicleta na orla, quando as ondas estiverem atingindo a ciclovia.



Pescadores de pequenas embarcações também deve evitar navegar quando o mar estiver revolto.

A força do mar destruiu ainda mais, nesta madrugada, o calçadão da Praia da Macumba, no Recreio dos Bandeirantes, interditado desde o início do mês, devido ao desmoronamento de parte da via e de dois quiosques na orla.

Parte do calçadão da Praia da Macumba começou a desmoronar há duas semanas, assustando moradores e frequentadores do local. Dois quiosques já foram engolidos pela força do mar e uma área extensa do calçadão está interditada. A Defesa Civil tem feito vistorias constantes e, apesar de no fim de semana ter garantido que os imóveis na área da erosão não correm riscos estruturais, a área externa dos prédios está interditada e moradores cobram da prefeitura ações imediatas.

Um estudo encomendado pela prefeitura ao Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós Graduação e Pesquisa em Engenharia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Coppe/UFRJ) mostra que desde 2005 havia necessidade de executar o reforço estrutural do muro da orla da Praia da Macumba. Inicialmente, a solução seria o estanque do calçadão. Contudo, com o avanço da erosão, técnicos da prefeitura avaliaram que a alternativa mais viável é instalar entroncamento sintético (bolsas preenchidas de concreto) na frente e atrás do muro em questão, protegendo, assim, as construções que estão no raio monitorado pela Defesa Civil.