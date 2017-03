Responsável por ataque em Londres é Khalid Masood, diz polícia

A polícia de Londres identificou o responsável pelo ataque nos arredores do parlamento do Reino Unido como Khalid Masood, de 52 anos. Em comunicado, as autoridades divulgaram que ele nasceu no sudeste da Inglaterra e vivia em West Midlands, região central do país.

Segundo a polícia, ele não estava sendo atualmente investigado pelas autoridades e "não haviam informações da Inteligência sobre suas intenções de realizar um atentado".

Masood já havia sido preso por agressão, possessão de armas e desacato.

Sua primeira condenação ocorreu em novembro de 1983 e a última em dezembro de 2003 por possessão de uma faca.

