Responsável pelas operações do PIPEDRIVE no Brasil, Rodrigo Stoqui, realiza palestra no projeto ‘Café com Negócios’ na próxima segunda-feira

Na próxima segunda-feira (29), às 7h30 da manhã, o projeto empresarial ‘Café com Negócios - Sabor, Conhecimento e Networking’ chega a sua vigésima edição, desta vez com a palestra ‘Como Aumentar a Produtividade do seu Departamento de Vendas’, com Rodrigo Stoqui, responsável pelas operações do PIPEDRIVE no Brasil, o Pipedrive é uma ferramenta projetada para ajudar pequenas equipes no gerenciamento de processos de vendas complexos e longos. Empresas que começaram a usar o Pipedrive viram suas equipes otimizarem, sincronizarem e automatizarem tarefas rapidamente, melhorando e muito a experiência não apenas de quem vende, como também a de quem está comprando o produto ou serviço. A edição deste mês acontece na Doces Momentos, Rua Abrão Júlio Rahe, 795, Bairro São Francisco.



Rodrigo Stoqui é formado em Relações Públicas, fez pós graduação em Administração de Empresas na FGV e atualmente cursa o MBA em Gestão e Inteligência de Mercado pela Saint Paul. Há mais de 4 anos atuando no mercado de pagamentos digitais (produto e business development), hoje é responsável pelas operações do Pipedrive no Brasil atuando como Country Manager. Sobre o Pipedrive: Fundado em 2010, mais de $90 milhões em financiamento, 16 idiomas e diversas moedas, presente em mais de 170 países, mais de 85,000 clientes, 400 funcionários e 7 escritórios em 5 países.





O projeto ‘Café com Negócios’ foi criado pelo empreendedor e consultor Dijan Barros, com o propósito de promover um encontro entre empresários locais, incentivando a conexão, o networking e a troca de conhecimentos e experiências. Cada edição aborda um tema relacionado a negócios, mercado de trabalho, apresentando soluções criativas de gestão por meio de palestrantes experientes e renomados como: Ricardo Ayache, Luís Pedro Scalise, Maurício Vargas, Dr. José Vigo, Luciana Teixeira, Ricardo Nantes, Tata Marques, Gil Carlos de Camillo, Cláudio Mendonça, Lindolfo Martin, Ricardo Miragaia, Mansour Karmouche, Rodrigo Stocco, Jonas Bechelli, Erich Sacco, Kenneth Corrêa, Pedro Chaves, Telma Marcon, Karina Beltrão, Adria Fabiola entre outros.



Além da palestra, será servido um delicioso café de manhã aos participantes, assinado pela Doces Momentos. As reservas são limitadas, para participar o investimento é de R$ 30.

Serviço:

‘Como Aumentar a Produtividade do seu Departamento de Vendas’, com Rodrigo Stoqui, acontece no dia 29 de abril, às 7h30 da manhã, na Doces Momentos, rua Abrão Júlio Rahe, 795, Bairro São Francisco.

Vendas dos ingressos na Doce Momentos, ou neste site.