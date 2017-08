Por 3 meses, não deve haver plantas de soja nas lavouras de MS

De 15 de junho até 15 de setembro não deve haver plantas de soja nas lavouras de Mato Grosso do Sul. É o que estabelece a Resolução Semagro 648 publicada na edição desta sexta-feira (18.8) do Diário Oficial do Estado. A Resolução complementa a Lei 3.333, de dezembro de 2006, que dispõe sobre controle, erradicação e prevenção da ferrugem asiática da soja em Mato Grosso do Sul, que sofreu alterações recentemente elaboradas pelo corpo técnico da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) e em consonância com a Associação dos Produtores de Soja (Aprosoja) e Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul).

As alterações na lei introduziram medidas fitossanitárias mais rígidas, buscando auxiliar na prevenção, controle e erradicação da ferrugem asiática da soja, doença causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi. A nova regra sugere que não seja permitida a semeadura e o cultivo de soja em sucessão à cultura de soja na mesma área e no mesmo ano agrícola e seja alterado de 10 de dezembro para 10 de janeiro de cada ano-calendário o prazo para que o sojicultor cadastre ou registre na Agência de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) toda e qualquer área de plantio da leguminosa no Estado.

Vazio sanitário

Faltava estabelecer o período de vazio sanitário, em que é proibido o cultivo e obrigatória a ausência de plantas vivas de soja, em qualquer fase de desenvolvimento, em todas as lavouras do Estado. Isso foi feito pela Resolução Semagro 648. Sem a soja para se alimentar e reproduzir, o fungo causador da ferrugem asiática é extinto. Essa é a maneira mais eficaz de combater a praga.

Além de definir o período de vazio sanitário, a Resolução estabelece também o período de semeadura para a cultura da soja, em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, entre 16 de setembro e 31 de dezembro de cada ano. Eventualmente, a Iagro pode autorizar o plantio fora desse período, desde que para pesquisa ou outra finalidade prevista na normativa.

O vazio sanitário consiste na extinção de toda e qualquer planta de soja, até mesmo aquelas que nasçam voluntariamente (guachas ou tigueras), devendo o produtor fazer a remoção. A não observância dessa norma prevê multa pesada para quem desrespeitar as regras. Pode superar 500 Uferms (Unidade Fiscal Estadual de Referência de Mato Grosso do Sul), fixada em R$ 24,23 para o mês de agosto. A multa varia de acordo com o tamanho da lavoura.

A ferrugem

A ferrugem asiática aparece mais durante a ‘safrinha’ (cultura da soja no período de entressafra). O fungo ataca as folhas da planta, impedindo a completa formação dos grãos, como consequência a produtividade cai. O nível de dano que a doença pode ocasionar depende do momento em que ela incide na cultura e das condições climáticas favoráveis à sua multiplicação. Os danos podem chegar a cerca de 70%. A doença foi diagnosticada pela primeira vez no Brasil em 2001. Devido à facilidade de disseminação do fungo pelo vento, a doença ocorre em praticamente todas as regiões produtoras de soja do país.

Veja abaixo a Resolução 648 da Semagro na íntegra:

RESOLUÇÃO SEMAGRO N. 648, DE 15 DE AGOSTO DE 2017.

Estabelece os períodos de semeadura e do vazio sanitário vegetal para

a cultura da soja, assim como dispõe sobre as excepcionalidades, a

qual se refere as regras da Lei Estadual n. 3.333 de 21 de dezembro

de 2006.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, DESENVOLVIMENTO

ECONÔMICO, PRODUÇÃO E AGRICULTURA FAMILIAR, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no art. 1º, parágrafo único e art. 9º da Lei Estadual n. 3.333/2006.

Considerando o Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática da Soja (PNCFS), instituído pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), por meio da Instrução Normativa nº 2, de 29 de janeiro de 2007, que visa o fortalecimento do sistema de produção agrícola da soja, congregando ações estratégicas de defesa sanitária vegetal com suporte da pesquisa agrícola e da assistência técnica na prevenção e controle da doença;

Considerando a importância socioeconômica da cultura da soja (Glycine max) para o Estado de Mato Grosso do Sul;

Considerando as medidas de manejo adotadas visando reduzir a quantidade de inóculo, prorrogando a incidência da ferrugem asiática da soja nas fases iniciais de crescimento e desenvolvimento da cultura, reduzindo o uso de produtos agrotóxicos e o custo de produção;

Considerando o prejuízo potencial da ferrugem asiática da soja, para as lavouras cultivadas no Estado de Mato Grosso do Sul;

Considerando a perda de eficiência e a reduzida disponibilidade de fungicidas (ingredientes ativos) que controlam a ferrugem asiática;

Resolve:

Art. 1º – Estabelecer o período do vazio sanitário vegetal para a cultura da soja, sendo de 15 de junho a 15 de setembro de cada ano calendário;

Art. 2º – Estabelecer o período de semeadura para a cultura da soja, em todo o Estado de Mato Grosso do Sul, sendo de 16 de setembro a 31 de dezembro de cada ano calendário;

Art. 3º – Excepcionalmente, a IAGRO poderá autorizar o cultivo e manutenção de plantas vivas de soja fora do período de semeadura estabelecido no Art. 2º desta Resolução e no período abrangido pelo vazio sanitário, para as seguintes finalidades:

a) Pesquisa científica para melhoramento genético de soja, para avanço de

gerações de linhagens de soja e para unidades demonstrativas presentes

em feiras e eventos. Tais excepcionalidades só poderão ser desenvolvidas

por instituições de Pesquisa reconhecidas e estabelecidas neste Estado;

§ – 1º Para o atendimento ao disposto no caput, a entidade ou o órgão interessado deve apresentar à IAGRO, até 31 de janeiro de cada ano-calendário, o requerimento apropriado e o Plano de Trabalho Simplificado, contendo as seguintes informações, dentre outras:

I – Identificação jurídica da instituição de pesquisa, atividade exercida, bem

como a identificação:

a) dos pesquisadores envolvidos e suas qualificações profissionais;

b) da área georreferenciada indicada para o desenvolvimento do trabalho;

II – Variedade ou linhagem da soja a ser cultivada e pesquisada;

III – Detalhamento dos mecanismos ou processos de controle fitossanitário da

Ferrugem Asiática da Soja e, sendo o caso, de outras doenças.

§ – 2º a IAGRO deve manifestar-se no prazo de trinta dias, contado da data do protocolo, acerca do pedido do interessado referido no § 1º, no caso de manifestação favorável, deve ser imediatamente firmado o Termo de Compromisso, sem o qual não pode ser realizado o trabalho proposto;

§ – 3º O cumprimento das prescrições legais, regulamentares ou firmadas no Termo de Compromisso deve ser exigido e devidamente fiscalizado pela autoridade sanitária competente da IAGRO;

§ 4º – Não será autorizado o cultivo de plantas de soja no período do “vazio sanitário”, cujo objetivo seja pesquisa cientifica direcionado para testar resistência genética em materiais de soja ou quanto à eficiência de fungicidas;

§ 5º – As Instituições de Pesquisa que tiverem seus requerimentos deferidos deverão manter à disposição da fiscalização as guias de aplicação de produtos agrotóxicos seus componentes e afins, e respectivos receituários agronômicos, nos quais deverão conter o nome dos produtos utilizados, dose, data e horário de aplicação;

Art. 4º – As infrações das disposições desta resolução sujeitam-se as sanções previstas na Lei Estadual n. 3.333 de 21 de dezembro de 2006 e suas alterações.

Art. 5º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Campo Grande, MS, 15 de agosto de 2.017.

JAIME ELIAS VERRUCK

Secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar

João Prestes – Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro)

