Resolução aprova matrizes curriculares das escolas indígenas de MS

Unidades escolares possuem diferenças, principalmente, relacionadas às disciplinas voltadas para os idiomas em cada região do Estado.

Campo Grande (MS) – Foram aprovadas, nesta semana, as Matrizes Curriculares das etapas dos ensinos fundamental e médio, das escolas indígenas da Rede Estadual de Ensino (REE).

A medida publicada, na edição nº 9.809, no Diário Oficial do Estado (DOE), passa a valer a partir de 1º de janeiro de 2019 para as unidades escolares e extensões de Mato Grosso do Sul.

Entre as especificidades do atendimento realizado pelas escolas indígenas, está o ensino do idioma local. Com a aprovação das Matrizes Curriculares, o aprendizado segue regionalizado, atendendo com mais qualidade as necessidades linguísticas de cada população. As variações passam pelo Guarani, Terena, Kaiowa, entre outros.

Atualmente, as escolas indígenas da Rede Estadual estão presentes em 12 municípios do Estado, atendendo cerca de três mil estudantes, em 16 unidades escolares. Entre os municípios com maior número de escolas e alunos matriculados, o destaque fica para Miranda, Aquidauana e Sidrolândia.

A relação de municípios e escolas, está disponível na página 11 do DOE.

Marcus Vinícius – Secretaria de Estado de Educação (SED)

Foto: Arquivo