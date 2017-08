Resgate de pessoas com vida é improvável, diz coordenador do Samu em Salvador

Parentes aguardam informações sobre vítimas de naufrágio na Bahia (Divulgação/Ascom do 2 Distrito Naval) / Divulgação/Ascom do 2ºDistrito Naval

O coordenador de urgência do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) do município de Salvador, Ivan Paiva, declarou há pouco que, apesar dos esforços dos órgãos, "é improvável que alguém ainda seja resgatado com vida ".

Segundo Paiva, as buscas continuam, e uma ambulância está de sobreaviso nas imediações do acidente, na Ilha de Itaparica. Ele ainda informou que caso sejam encontradas vítimas com vidas elas não serão encaminhadas para a capital, mas para cidades próximas.

Na manhã de hoje (24), uma embarcação que transportava mais de 100 passageiros virou durante a travessia entre Mar Grande, na Ilha de Itaparica, e Salvador. Até o momento, 23pessoas foram encontradas mortas. De acordo com o Comando do 2º Distrito Naval, sediado em Salvador, o trabalho de buscas por desparecidos do naufrágio continuará até que todas as pessoas que estavam na lancha Cavalo Marinho I tenham sido localizadas.

