Rescindido o contrato da construção da linha 17-Ouro do monotrilho em SP

O Metrô rescindiu o contrato de construção do monotrilho da Linha 17 - Ouro, uma das obras prometidas para a Copa de 2014. Em nota, o governo do Estado ressaltou que a obra estava sendo conduzida em ritmo lento pelo consórcio.

"Nos últimos 2 anos foram feitas várias tratativas para a retomada das obras do monotrilho. Já foram abertos mais de 17 processos administrativos pelo atraso das obras, entre vários problemas. O consórcio tem 5 dias para apresentar defesa prévia", diz a nota.

O consórcio CMI, formado pelas empresas Andrade Gutierrez, CR Almeida e Scomi, é responsável pelo projeto e implantação das vias, fornecimento de trens e sistema de sinalização do monotrilho da Linha 17-Ouro.

As obras de oito estações e do pátio de manobras de trens não fazem parte do contrato objeto de rescisão e continuam em andamento.

Procurado pela reportagem, o consórcio comandado pela empreiteira Andrade Gutierrez informou que não irá se manifestar sobre o assunto.

O monotrilho era parte da Matriz de Reponsabilidades, assinada pelo governo federal e o governo do Estado e Prefeitura.

O documento prévia uma série de compromissos para a realização da Copa do Mundo no Brasil, em 2014.

A previsão inicial era que o monotrilho estivesse em funcionamento ainda de 2013.

A última previsão de entrega era julho de 2019.