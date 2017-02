Republicanos se preparam para reverter reforma da lei Dodd-Frank nos EUA

Congressistas do Partido Republicano estão planejando reverter a reforma da lei Dodd-Frank, ainda nesta semana, na sequência de um decreto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que pede por uma revisão mais ampla das leis da era Obama.

O presidente do Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Representantes, Jeb Hensarling, que tem trabalhado em um pacote para desfazer partes da lei Dodd-Frank, espera revelar seu plano dentro de dias, de acordo com fontes familiarizadas ao assunto.

A lei Dodd-Frank foi criada na esteira da crise financeira de 2008, quando democratas controlaram o Congresso e a Casa Branca com o objetivo de evitar um novo colapso econômico. Republicanos e críticos da indústria dizem que a regra estabelece regulamentações onerosas que penalizam as companhias financeiras de forma desnecessária e limitam as opções de consumidores para produtos financeiros.

Na sexta-feira, Hensarling compareceu na cerimônia em que Trump assinou a medida sobre a Dodd-Frank junto com um memorando pedindo para que o Departamento do Trabalho revise uma regulamentação que deve entrar em vigor em abril. "Eu fiquei orgulhoso de estar do lado do presidente Trump no Salão Oval hoje", disse Hensarling na esteira do evento.

Aprovar a lei em uma Câmara controlada por republicanos será fácil. O desafio mais difícil é o Senado, onde a maioria dos projetos precisam ter pelo menos 60 votos de 100 para avançarem. Os republicanos têm 52 acentos no Senado.

Os democratas podem concordar com pequenas mudanças na Dodd-Frank, como o abrandamento de regras para bancos comunitários e cooperativas de crédito, mas eles podem se recusar a reverter as restrições mais significativas, como a revogação da regra Volcker, que restringe a forma em que os bancos investem depósitos de contribuintes. Fonte: Dow Jones Newswires.

