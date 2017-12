Republicanos se apressam para finalizar plano tributário dos EUA

Brady recuou das sugestões de que os legisladores estavam preparando rapidamente uma lei complexa em apenas alguns dias. - Foto: Politico

Os negociadores republicanos da Câmara dos Representantes e do Senado estão apressados para finalizar um projeto de lei tributária para que uma votação ocorra na próxima semana. Com isso, caso aprovada, a medida será encaminhada para a sanção do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, antes do Natal, como prometido.

O principal autor do projeto dos deputados republicanos, Kevin Brady (Texas), disse que "estamos no caminho certo para terminar" o projeto final nesta semana. Brady recuou das sugestões de que os legisladores estavam preparando rapidamente uma lei complexa em apenas alguns dias. Os negociadores estão trabalhando para resolver diferenças significativas entre os projetos recentemente aprovados pela Câmara e pelo Senado. "Não é como se as pessoas não conhecessem essas questões".

Os líderes republicanos ainda estão trabalhando para convencer republicanos de Estados com alta carga tributária, como Califórnia e Nova York, a aderirem ao projeto, mesmo que seus Estados sejam atingidos pela redução da dedução federal para impostos estaduais e municipais.

Pessoas com conhecimento das conversas apontaram que os negociadores concordaram em cortar a dedução dos juros sobre hipoteca, o que permitiria aos proprietários deduzir os juros nos primeiros US$ 750 mil de uma nova hipoteca. O projeto dos deputados aprovado na Câmara limita a dedução para os primeiros US$ 500 mil de uma nova hipoteca, enquanto o plano aprovado no Senado mantém o limite atual de US$ 1 milhão. Fonte: Associated Press.