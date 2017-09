Republicanos no Senado dos EUA finalizam acordo provisório sobre Orçamento

Os senadores do Partido Republicano no Senado chegaram a um acordo provisório sobre o Orçamento, que devem estabelecer os parâmetros para uma reforma tributária, projeto do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump.

"Há um acordo provisório", disse o senador Bob Corker, do Partido Republicano.

Segundo ele, o Senado deve dar mais detalhes após um almoço à portas fechadas dos republicanos. O vice-presidente, Mike Pence, participa da reunião.

Corker representa um voto fundamental no Comitê de Orçamento do Senado americano, no qual membros têm considerado um projeto de Orçamento que permite mais de US$ 1,5 trilhão em cortes de impostos em uma década.

Para os republicanos, o Orçamento é um pré-requisito para aprovar um projeto de lei pelo Senado com maioria simples, sem precisar contar com o apoio do Partido Democrata. Fonte: Dow Jones Newswires.

