Republicanos estão mais unidos para substituir Obamacare, diz Ryan

Após uma reunião do partido, os deputados republicanos se mostraram mais unidos na luta para reformar o sistema de saúde dos Estados Unidos, afirmou hoje o presidente da casa, deputado Paul Ryan.

Apesar da demonstração de união, o republicano não quis dar um cronograma em relação ao esforço para substituir o chamado Obamacare, cuja primeira tentativa fracassou na sexta-feira ao não receber apoio importante do próprio partido. "Isto é muito importante para não fazer da maneira certa".

Ryan também prometeu que a legenda vai trabalhar para aprovar outras promessas do presidente Donald Trump, entre elas as reformas tributária e regulatória, bem como trabalhar em medidas para assegurar a segurança nas fronteiras do país. (Marcelo Osakabe)

