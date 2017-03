Republicanos divulgam projeto de lei para substituir sistema de saúde de Obama

Deputados do Partido Republicano divulgaram nesta segunda-feira seu aguardado projeto de lei para desmantelar boa parte da reforma da saúde realizada pelo governo do ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, o chamado "Obamacare". A medida deve reduzir o papel do governo nessa área e resultar em menos pessoas com cobertura de seguro-saúde.

Comitês da Câmara planejavam realizar votos sobre a legislação na quarta-feira. Esse deve ser o pontapé inicial daquela que pode ser a disputa definitiva deste ano no Congresso. O sucesso dos republicanos não está garantido, mesmo com a maioria no Legislativo, já que o partido do presidente Donald Trump tem divisões internas nesse assunto.

O plano acabaria com multas previstas na lei atual para pessoas que não compram seguro-saúde. Em vez de subsídios por faixas de renda, as pessoas receberiam créditos tributários baseando-se em suas idades. Esses subsídios, porém, diminuiriam conforme a pessoa tivesse maior renda.

A expansão realizada sob Obama do sistema Medicaid para pessoas de mais baixa renda poderia continuar até 2020. A proposta de lei iria, quando implantada, mudar a maneira pela qual o governo federal ajuda a financiar esse programa. O Medicaid é um programa de saúde federal e estadual que cobre custos médicos para pessoas de baixa renda.

Além disso, o plano dos republicanos não permitiria que financiamento fosse destinado para o planejamento familiar. Fonte: Associated Press.

