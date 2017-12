Republicanos devem adiar votação de aumento de teto da dívida, dizem assessores

Não está claro também que projeto a Câmara poderá votar amanhã - Foto: MSNBC

Deputados republicanos deverão adiar a votação de um projeto para elevar o teto da dívida federal dos EUA, segundo assessores do partido, após surgirem divergências ontem à noite sobre como prevenir o fechamento parcial do governo americano antes do próximo fim da semana.

Tanto republicanos quanto democratas se mostram divididos em relação a sua estratégia e enfrentam pressão antes do vencimento do atual teto da dívida, que será à 0h01 de sábado (pelo horário local).

A expectativa era que a Câmara dos Representantes tomasse a primeira iniciativa nesta quarta-feira e votasse um projeto que garante o financiamento dos militares até setembro do ano que vem, mas mantém o resto do governo em funcionamento somente até 19 de janeiro.

Na noite de terça-feira, porém, assessores do Partido Republicano disseram não mais esperar que a proposta fosse votada hoje, uma vez que não parecia haver votos suficientes para aprová-la.

Não está claro também que projeto a Câmara poderá votar amanhã. Com a aproximação do vencimento do teto, algumas questões mais polêmicas, como o futuro de jovens imigrantes ilegais, aparentemente deixarão para ser discutidas em janeiro.