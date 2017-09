Republicanos afirmam que esboço de reforma tributária sairá na próxima semana

Republicanos em Washington planejam divulgar detalhes sobre o plano de reforma tributária do governo do presidente dos EUA, Donald Trump, na próxima semana, segundos fontes. O presidente da Câmara dos Representantes, Paul Ryan, confirmou a informação em coletiva de imprensa e disse que o rascunho do projeto irá refletir o consenso dos dois comitês tributários do Congresso, além da visão da Casa Branca.

Segundo Ryan, o Comitê de Finanças do Senado e o Comitês de Meios da Câmara dos Representantes irão produzir projetos de lei sobre a questão após a divulgação de um rascunho do projeto na data informada.

O presidente da Câmara ainda disse que o Congresso deve votar nesta semana os projetos de verba para o governo, incluindo o financiamento total para a construção de um muro na fronteira com o México.

O presidente do Comitê de Meios, Kevin Brady, reiterou a fala de Ryan e ainda disse que instruiu os republicanos no Congresso que o objetivo é concluir o processo sobre o Orçamento até a metade de outubro e, então, seguir com a reforma tributária.

Em entrevista, Paul Ryan afirmou que o objetivo do Partido Republicano é tornar a reforma tributária lei até o final do ano.

