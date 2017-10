República Tcheca realiza eleições parlamentares neste sábado

Os cidadãos tchecos voltam às urnas neste sábado numa eleição parlamentar que pode instalar outro governo contra a União Europeia no continente. O pleito, iniciado na sexta-feira, visa preencher as 200 vagas no câmara baixa do Parlamento da República Tcheca, e termina às 10h (de Brasília).

O movimento ANO (Sim), liderado pelo bilionário Andrej Babis, é o favorito. Pesquisas indicam que Babis deve se tornar o próximo primeiro-ministro, apesar de alegações de fraude ligadas a subsídios da União Europeia. Babis tem criticado o bloco e se opõe ao sistema de redistribuição de refugiados.

No total, oito partidos estão disputando as eleições. Fonte: Associated Press.