Representantes municipais participam de Fórum imobiliário realizado na Capital

2 (1)

Com o objetivo de discutir o cenário atual, perspectivas de futuro e oportunidades de investimento e desenvolvimento no setor imobiliário em Campo Grande está sendo realizado nesta quinta-feira (25), o Fórum para Loteamentos. O evento tem o enfoque exclusivamente baseado na cidade de Campo Grande e trata com profundidade de temas relacionados a oportunidades de desenvolvimento a médio e longos prazos no setor imobiliário.

O Fórum contou com a participação do secretário municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana (Semadur), Luís Eduardo Costa, da diretora-presidente da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), Berenice Maria Jacob Domingues e da diretora-executiva de Planejamento e Gestão Estratégica da Prefeitura de Campo Grande, Catiana Sabadin Zamarrenho.

A titular da Planurb explanou sobre a importância das atuais mudanças que estão acontecendo com relação à Legislação, em especial sobre o novo Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano Ambiental (PDDUA) do município de Campo Grande. Demonstrando a evolução de um trabalho que vem sendo desenvolvido pela atual administração e as exigências de infraestruturais públicas nos loteamentos urbanos sempre zelando pela questão ambiental.

“Sabemos das inúmeras oportunidades, do potencial que a cidade de Campo Grande tem para o crescimento e trabalhamos hoje na busca de resolutividade, na modernização da legislação no sentido de torná-la mais clara, mais objetiva e mais resolutiva para a realidade que vivemos e o nosso Prefeito entende essas necessidades e busca por ações para que possamos ter uma cidade inteligente, que se utiliza das tecnologias em favor da sociedade” expôs Berenice.

O secretário da Semadur também destacou a informatização e modernização implementada pela gestão, assim como os impactos que têm gerado na questão voltada em especial aos resíduos da construção civil em Campo Grande.

“Estamos trabalhando muito, unindo esforços na geração de um cenário de oportunidades para os investimentos e a cadeia imobiliária é um grande parceiro. Um dos exemplos é o crescimento urbano, o aumento das construções, porém, gerando menor impacto ao meio ambiente. Nesse sentido temos a implementação do programa do Controle de Transporte de Resíduos em formato eletrônico, o E-CTR, um software moderno que as empresas e a Prefeitura utilizam na fiscalização relacionada aos Resíduos da Construção Civil (RCC). E a principal mudança notada foi a mudança comportamental, a agilidade na tramitação das informações e a eficiências nas fiscalizações” destacou Luís Eduardo.

Já a diretora-executiva de Planejamento e Gestão Estratégica pontuou os avanços estratégicos da Prefeitura em relação ao mercado imobiliário.

“Estamos na vanguarda, os projetos municipais, os investimentos públicos, nosso plano de mobilidade está de encontro com os interesses das iniciativas privadas. E utilizando as tecnologias teremos condições de avançar cada vez mais em estudos e desenvolvimento de ações efetivas para o bem estar e qualidade de vida daqueles que aqui estão” enfatizou Catiana.

O Fórum é direcionado as empresas que atuam diretamente no setor imobiliário em Campo Grande com a participação de executivos sênior, incorporadoras, family offices, loteadoras, construtoras e especialistas do setor.