Representantes da União Europeia visitam Irã para verificar acordo nuclear

Representantes da União Europeia (UE) fizeram neste fim de semana uma visita ao Irã que faz parte do acordo antinuclear fechado entre o país do Oriente Médio e os países desenvolvidos, apesar das ameaças dos EUA de revogar o acordo. Os europeus se comprometem a apoiar a economia iraniana.

Com menos de três semanas antes das eleições presidenciais iranianas, o apoio da UE ao Irã vai contra a postura de Washington, que acusa o país de não estar comprometida de fato com o acordo fechado em 2015, mesmo que o país asiático tenha cumprido todos os compromissos até agora.

Uma mudança dos EUA no acordo nuclear representaria um risco especial no Irã, onde a ala mais extremista desafia o presidente Hassan Rouhani, de uma ala mais moderada.

Enquanto Trump critica o acordo, os europeus dão demonstrações de apoio. "Já vemos resultados concretos e a União Europeia apoia o acordo totalmente. Esperamos que todas as partes o respeitem", disse o chefe da UE para a energia, Miguel Arias Canete, em Teerã, em uma reunião conjunta com o vice-presidente iraniano Ali Akbar Salehi, um arquiteto-chefe do acordo que supervisiona a agência nuclear do país.

A UE foi a principal mediadora do acordo com o Irã, fornecendo apoio financeiro, técnico e regulamentar para ajudar Teerã a reforçar a segurança nuclear e as capacidades de desenvolvimento. Bruxelas também está ajudando a república islâmica a participar de um projeto de pesquisa de fusão nuclear internacional e se beneficiar das capacidades da Comunidade Europeia de Energia Atômica.

Canete liderou uma delegação de peritos e funcionários da UE e dezenas de empresas europeias durante dois dias de reuniões. Além das questões nucleares, o principal ponto das reuniões era a energia - em particular os investimentos em recursos renováveis - e as alterações climáticas. Fonte: Dow Jones Newswires.

Veja Também

Comentários