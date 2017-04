Repórter Bosco Martins completa 60 anos e ganha homenagem de parceiros e colegas

“É muito bom ter o reconhecimento, ser lembrado, pelos nossos colegas de trabalho, de dia a dia, é sinal de que alguma coisa estamos deixando de bom", disse aos presentes um emocionado Bosco martins após ser homenageado pelos funcionários, receber cumprimentos e cantar os parabéns. Um programa denominado “Memórias da Imprensa” produzido em parceria com a “Umas e Outras Produções”, do cineasta Cândido Alberto da Fonseca e que contará estórias, histórias e causos dos 45 anos de carreira do jornalista, agora sexagenário.

Bem-humorado como sempre o jornalista brincou com sua nova idade " Na verdade nem desconfiei que o tempo passa tão depressa e eu já cheguei até aqui. É uma satisfação, jamais imaginei que chegaria aos 60 anos cercado de tanta gente boa como vocês ao meu lado. Só chegamos até aqui porque vocês, os amigos e a minha família, sempre me apoiaram, muito obrigado”, disse ele a reportagem.

Sempre destilando seu bom humor Bosco Martins brincou“ Agora sou um jornalista do século passado, de priscas eras, um repórter de antanho e só posso mesmo é agradecer vocês e a Deus pela saúde que me tem dado e pelo que ainda quero e posso fazer que é transferir experiência para a nova geração”, finalizou.

O “Memórias da Imprensa “ com o jornalista destacará alguns dos principais momentos da carreira do jornalista na TV, rádio e imprensa escrita. A reportagem ouviu companheiros de trabalho ainda em outras emissoras e empresas que Martins atuou. Além da sua carreira ligada a reportagem onde ganhou fama de “repórter perguntador” e “repórter conflito”, pelas reportagens em causas indígenas e dos brasiguaios, nos anos 90, o jornalista também se notabilizou à época em reportagens políticas, quando trabalhou na Globo/RJ com perguntas sempre pertinentes ao assunto dando origem a outra denominação que recebeu. Esses e outros assuntos sobre sua carreira são abordados programa que ainda não tem data de exibição e está sendo finalizado.

O supervisor operacional da Fertel Cesar Sabino Roriz FERTEL que trabalha há anos com o jornalista e o supervisor de operações da TV Morena, Ronaldo Bala, que trabalhou com ele em reportagem de rua, como cinegrafista, relembram o seu jeito de espontâneo de atuar:

" Foram bons tempos de profissionalismo de convivência", detalha Ronaldo.

“Ter o Bosco como colega é contar não só com a garantia de um trabalho bem feito, mas com a certeza de dias mais leves. Ele nos alegra com seu bom humor, impressiona por sua experiência sem igual e encanta com sua paixão pela profissão”, comentou Cesar Sabino Roriz, que já trabalhou om Martins, além da TVE, no SBT/Campo Grande e TV Morena, nos anos 2000.

