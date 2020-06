Repórter da CNN é assaltada ao vivo

Em sua primeira entrada no CNN Sábado, por volta das 8h, o homem já aparece na ponte observando a jornalista. - ( Foto: Reprodução/ CNN Brasil)

A repórter Bruna Macedo, da CNN, foi assaltada durante um link ao vivo na manhã de sábado (27), em São Paulo (SP). A jornalista falava sobre as chuvas na capital paulista da Ponte das Bandeiras, na Zona Norte, quando foi abordada por um homem armado com faca.

Bruna teve o celular pessoal e outro profissional levados pelo homem. Em sua primeira entrada no CNN Sábado, por volta das 8h, o homem já aparece na ponte observando a jornalista. Minutos após a repórter passar as informações e sair do ar, ele a aborda portando uma faca e pedindo seus itens pessoais.

A repórter passa bem e voltou para a redação da CNN em segurança. Da redação, Bruna seguiu para sua casa ainda durante a manhã de sábado.