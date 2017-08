Reparo na cobertura do Velódromo será contratado nos próximos dias, diz Picciani

A Autoridade de Governança do Legado Olímpico (AGLO) vai contratar nos próximos dias o trabalho de reparo da cobertura do Velódromo Olímpico do Rio de Janeiro, informou hoje (5) o ministro do Esporte, Leonardo Picciani, que participou de um evento que marcou a comemoração de um ano da abertura dos jogos sediados pela cidade.

Picciani destacou que a polícia confirmou que o incêndio foi causado por um balão que atingiu a cobertura do equipamento esportivo. Segundo o ministro, muito em breve o local estará reaberto. "Nosso velódromo foi vítima da prática criminosa da soltura de balões. Ali, podemos ver claramente os prejuízos dessa prática criminosa", disse.

De acordo com Picciani, a pista do velódromo está protegida, e policiais civis e federais já concluíram a perícia do incidente. "Tenho muita fé que chegarão aos autores dessa prática criminosa."

O ministro apontou que o desafio para o aproveitamento dos equipamentos esportivos que sediaram as competições da Olimpíada é estimular uma cultura de utilização na população do Rio.

"São equipamentos novos e que precisam se integrar à vida das pessoas e da cidade. E isso só ocorre com o passar do tempo, quando você cria uma cultura de utilização dos equipamentos. É isso que temos buscado fazer. Criar uma cultura de utilização dos equipamentos perene no legado olímpico."

O evento contou com a presença do presidente da AGLO, Paulo Márcio Dias Mello, que anunciou a criação de espaço de areia no Parque Olímpico, sem a utilização de recursos públicos. O local será usado para a prática de vôlei de praia e está prevista a construção de uma arquibancada para 5 mil pessoas.

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, também participou do evento e anunciou que o Parque Radical, na zona oeste do Rio, será reaberto em setembro. O local foi utilizado para competições como canoagem slalom e bike BMX nos Jogos Olímpicos, e também funcionou como área de lazer nos últimos dois verões, por contar com piscinas utilizadas para a canoagem.

Veja Também

Comentários