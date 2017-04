Renovação da frota de ônibus começa nesta terça com apresentação de 30 veículos

Está programada para esta terça-feira (11), às 9h30, na Cidade do Natal, Altos da Avenida Afonso Pena, a apresentação de 30 novos ônibus adquiridos pelo Consórcio Guaicurus, sendo três equipados com ar-condicionado e dois com climatizadores. O evento contará com a participação do prefeito Marcos Trad.

Destes veículos, 21 (na cor azul), já estão sendo utilizados pelos usuários, cumprindo itinerários dos bairros até os terminais (e vice-versa) – as chamadas linhas alimentadoras. Os demais 9 ônibus (na cor vermelha), que serão apresentados, farão as troncais, ligação entre os terminais de transbordo.

O cronograma de renovação da frota, estabelecido pela Prefeitura de Campo Grande, prevê que até a primeira quinzena de maio mais 61 veículos zero quilômetros estarão circulando.

Com isto, nesta etapa da renovação da frota do transporte coletivo serão substituídos 91 ônibus com mais de nove anos de fabricação. A idade média da frota de 585 ônibus do transporte coletivo vai para menos de 5 anos.

O Consórcio Guaicurus investiu R$ 26 milhões na compra dos 91 ônibus, recurso de um financiamento obtido junto ao BNDES. Desde 2012 não renovação da frota do transporte coletivo de Campo Grande.

