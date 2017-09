Renato Câmara debate política e atuação legislativa com alunos de escola pública de Campo Grande

Deputado estadual Renato Câmara durante conversa com alunos do quinto ano da Escola Municipal Harry Amorim Costa, na Vila Jaci, na capital / Henrique de Matos

Os alunos do quinto ano da Escola Municipal Harry Amorim Costa, na Vila Jaci, em Campo Grande, tiveram na manhã desta quinta-feira (14) a oportunidade de conhecerem um pouco mais sobre política. Para isto, eles receberam o deputado estadual Renato Câmara (PMDB) para debaterem sobre o dia a dia da atividade legislativa e sobre os projetos apresentados e debatidos na Assembleia Legislativa. Durante 30 minutos, os alunos sabatinaram o deputado sobre diversas temáticas, como saúde, projetos de lei, atenção aos idosos, melhorias na educação e atividade política.

Conforme a professora Elimar Cristina Tolentino, o convite ao deputado surgiu após uma atividade pedagógica desenvolvida pelos estudantes. No mês de agosto, os alunos do quinto ano fizeram uma pesquisa sobre os 24 deputados estaduais de Mato Grosso do Sul. Utilizando o site oficial da Assembleia Legislativa e as redes sociais dos deputados, a turma, formada por 26 alunos com idade entre 10 e 12 anos, desenvolveu um amplo levantamento sobre a trajetória dos deputados, levando em conta os nomes, datas de nascimento, formação acadêmica, partido, projetos, indicações e leis que foram propostas por cada deputado em favor da população.

“Os pais participaram ativamente deste projeto, auxiliando todo o nosso trabalho de pesquisa. Foi uma experiência incrível, pois em um momento em que se relaciona os políticos à corrupção o tempo todo, meus alunos desenvolveram uma visão positiva dos nossos deputados. Durante 20 dias, trilhamos uma jornada muito construtiva pelo poder legislativo do nosso Estado, coroada agora com a vinda do deputado Renato Câmara a nossa escola. Ele foi o escolhido pelos alunos em virtude do perfil de trabalho e da atuação como parlamentar”, destacou a educadora.

O aluno Mateus Bezerra Lopes da Silva, 10 anos, não perdeu a oportunidade de questionar o deputado sobre o combate à violência aos idosos. Preocupado com os casos noticiados pela imprensa, Mateus perguntou à Renato sobre quais medidas podem ser estabelecidas pelo Estado para evitar novas agressões a pessoas da terceira idade. “Fico preocupado com a minha avó. Por isso, aproveitei a visita do deputado para perguntar o que nossos políticos podem fazer, já que sei que ele tem trabalhado para atender os idosos”, disse o estudante. Renato Câmara respondeu a Mateus, citando as medidas protetivas que estão sendo adotadas em favor dos idosos do Estado, através das políticas e propostas debatidas na Frente Parlamentar de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa.

Lisonjeado com o convite dos alunos, o deputado fez questão de ressaltar sobre a importância da participação de crianças e adolescentes na política e nos assuntos de interesse da sociedade como um todo. “Achei fantástico e fiquei muito agradecido pelo convite para estar aqui na escola, falando um pouco da minha trajetória de vida e política e destacar o trabalho que desenvolvemos na Assembleia. Foi uma experiência única e gratificante. A formação de crianças e adolescentes conscientes e conectados com a política é primordial para construirmos uma sociedade melhor para todos. Nitidamente, deu para perceber o envolvimento e o interesse deles com a política e com os assuntos comuns a todos, como saúde, educação e segurança. Nossas crianças de hoje são os políticos do amanhã. Essa visão crítica e participativa é fundamental”, disse o Renato Câmara.

