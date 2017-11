Renato Câmara cria medalha para homenagear pioneiros da Grande Dourados

Projeto de Resolução de autoria do deputado Renato Câmara institui medalha para homenagear pioneiros de 11 municípios da Grande Dourados - Divulgação

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul publicou na semana passada (20) a Resolução 91/2017, que cria a Medalha de Honra ao Mérito Legislativo em homenagem aos pioneiros da Grande Dourados. A medalha é uma proposição de Renato Câmara (PMDB). Serão homenageados, neste ano e em 2018, pioneiros dos municípios de Caarapó, Deodápolis, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Jateí, Itaporã, Maracaju, Brilhante e Vicentina. Serão pessoas pioneiras que prestam ou prestaram relevantes serviços à comunidade da região.

De acordo com o deputado, é mais uma oportunidade de a comunidade reconhecer a importância dos colonizadores da Grande Dourados, uma das regiões mais importantes economicamente e culturalmente do Estado.

“É uma forma de valorizar o trabalho, a história e as lutas que marcaram o desenvolvimento da região. É também um reconhecimento a uma cultura regional muito rica, que nasceu da integração e partilha dos costumes de vários povos que para a região se deslocaram, trabalharam muito, cultivaram uma das terras mais férteis do mundo e ajudaram a construir o Mato Grosso do Sul”, afirma Renato.

Será de competência exclusiva da Assembleia Legislativa a concessão da honraria prevista na Resolução e a forma de concessão será por iniciativa de qualquer de seus membros. As honrarias serão entregues em sessão solene.

Renato, que é engenheiro agrônomo, formado em Dourados, lembra que foi a região da Grande Dourados que atraiu milhares de imigrantes nas décadas de 40 e 50, dando início ao processo de ocupação da região central do Estado. “Posteriormente, nas décadas de 60 e 70, vieram outra grande leva de imigrantes que foram responsáveis pelo início do desenvolvimento da revolução tecnológica no Estado, tornando-o um celeiro de produção de grãos”, destaca Renato.

Para dar apoio à produção rural, Renato lembra que vieram os pioneiros do comércio, indústria e serviços, contribuindo de forma especial para a geração de riquezas e empregos e a melhoria da qualidade de vida no Estado. “Enfim, a contribuição de todos foi muito grande”, destaca o deputado.