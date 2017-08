Agetran alerta para interdição da Rua Guia Lopes

A Agência Transporte e Trânsito (Agetran) alerta aos motoristas que nesta quinta-feira (31) está programada a interdição da Rua Guia Lopes, confluência com a Rua Brilhante. No local, o Exército vai executar um remendo profundo no pavimento.

Quem tiver subindo a Avenida Salgado Filho terá acesso a Brilhante (tanto a esquerda, quanto a direita). Já quem vier pela Guia Lopes terá de subir uma quadra na Salgado Filho, entra na Marechal Floriano e na quadra seguinte, descer pela Argemiro Fialho, por onde entrará na Brilhante.

Continuam os serviços, já na fase final, os serviços de drenagem e estrutura de sinalização semafórica nos cruzamentos da Brilhante com a Cirico Maymone, Vicente Solaris e começará a intervenção no cruzamento com a Salim Maluf. Nestes locais o tráfego vai fluir em meia-pista.

