Remédio fica mais barato para trabalhador atendido por PBM

A compra de medicamentos tem se mantido como o item que mais pesa no bolso do trabalhador entre os gastos com saúde. E uma boa parcela dos pacientes, por falta de recursos financeiros para a compra de remédios, continua trabalhando sem o devido tratamento. Esta situação, além de agravar o estado de saúde do trabalhador, afeta sua produtividade e seu bem-estar de modo geral.

“Pacientes, em sua grande maioria, têm a expectativa de sair da consulta com um diagnóstico assertivo e uma prescrição precisa, efetiva e clara. Por outro ângulo, o custo do tratamento medicamentoso é uma preocupação adicional, sempre presente” afirma Dr. Ricardo De Marchi, médico, consultor e especialista em Saúde Corporativa.

No Brasil, muitas empresas já adotam uma solução para garantir que seus colaboradores sigam as orientações recomendas pelos médicos. Trata-se dos PBMs (Programas de Benefícios de Medicamentos), um serviço que já beneficia mais de 30 milhões de usuários. Ele funciona como um plano de medicamentos para os trabalhadores.

A ePharma, referência no mercado de PBMs há mais de 17 anos, criou um plano de medicamentos pré-pago denominado ePharma Plenus. Ele atende ao público corporativo, permitindo às empresas uma previsão orçamentária sobre o “benefício farmácia” oferecido aos colaboradores.

“ O próprio RH da empresa pode determinar o percentual de cobertura do Plenus, pagando valores fixos mensais por este subsídio. Para o trabalhador, é um benefício que traz tranquilidade nos momentos que mais precisa no tratamento medicamentoso”, afirma Marcos Breda, diretor da ePharma.

Após a adesão da empresa ao plano de medicamentos, os colaboradores já podem se dirigir até a rede de farmácias credenciadas ePharma, apresentar a prescrição médica acompanhada da sua “carteira do benefício”, com um documento oficial com foto, e pronto. É o acesso aos medicamentos pagando muito menos.

Breda ressalta que, para a contratação do ePharma Plenus, é simples e rápida. A empresa interessada pode contar com a expertise das corretoras de seguros, e consultores em benefícios, que são os principais canais de distribuição do produto, além de contar com os profissionais ePharma.

Referência em gerenciamento de benefícios farmacêuticos no Brasil desde 1999, a ePharma desenvolve soluções inovadoras para acesso e adesão a medicamentos oferecendo gestão e orientação especializada. Inovação, integração e cuidado em saúde são os pilares que sustentam a estratégia da companhia para atendimento aos seus clientes. Está conectada a mais de 26 mil farmácias em mais de 2.700 municípios em todo o Brasil. São mais de 30 milhões de usuários atendidos em planos de medicamentos.

